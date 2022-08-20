"مياه بنى سويف" تستقبل وفدا من "الإيجاك" لتجديد شهادة الـiso للمعامل

بنى سويف هانى فتحى

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف برئاسة المهندسة دينا عمر سليمان رئيس الشركة، وفدا من المجلس الوطني للاعتماد (الإيجاك) لتقييم والتأكد من استيفاء جميع متطلبات وبنود المواصفات العالمية ومراجعة الجوانب الفنية التقنية والإدارية بالمعمل المركزي للمياه بالشركة لتجديد شهادة iso، وتم زيادة عدد التجارب والمؤشرات المقدمة للاعتماد هذا العام.

وأكدت رئيس الشركة، فى بيان لها، أن الشركة من خلال قطاع المعامل المتمثل في المعمل المركزي والمعامل الموجودة بالفروع وكذلك المعامل الموجودة بالمحطات بالتعاون مع مديرية الصحة ببني سويف، تقوم برفع عينات بصورة دورية ومنتظمة للتأكد من سلامة وجودة المياه المنتجة وكذلك مطابقة معالجة الصرف الصحي.

وأضافت المهندسة دينا، أن جميع المعامل مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات وكذلك العنصر البشري المؤهل والمدرب، كما أن المعامل المركزية بالشركة قد حصلت علي شهادة ( iso 17025) من قبل المجلس الوطني للاعتماد (الإيجاك)، وتؤكد الشركة الاهتمام المستمر بإنتاج مياه شرب نقية مطابقة للمواصفات القياسية صالحة للشرب بدءا من المأخذ وصولا بالصنبور.