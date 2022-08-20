مكافحة المخدرات تضبط 24 كيلو هيروين وربع طن بانجو.. اعرف التفاصيل

كتب محمود عبد الراضى

وجهت مكافحة المخدرات حملات أمنية أسفرت عن ضبط (991) قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت (271,786 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت (164,235 كيلو جرام).

ونجحت الجهود في ضبط كمية من مخدر الهيروين، وزنت (24,202 كيلو جرام) وكمية من مخدر الإستروكس، وزنت (7,600 كيلو جرام) وكمية من مخدر الآيس "الشابو"، وزنت (5,78 كيلو جرام) وكمية من مخدر الأفيون وزنت (260 جراما) وكمية من مخدر الفودو ، وزنت (175 جراما وكمية من مخدر الكبتاجون، وزنت (750 جراما، وذلك خلال أسبوع على مستوى الجمهورية.

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.