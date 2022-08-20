اليوم السابع
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السبت، 20 أغسطس 2022 05:32 م
أكرم القصاص
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مقتل إرهابيين في اشتباكات مع الجيش الباكستاني خلال عملية أمنية بوزيرستان

السبت، 20 أغسطس 2022 04:00 م
مقتل إرهابيين في اشتباكات مع الجيش الباكستاني خلال عملية أمنية بوزيرستان الجيش الباكستاني
أ ش أ

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أعلن الجناح الإعلامى للجيش الباكستانى عن مقتل إرهابيين اثنين، أحدهما قائد إرهابي، إثر تبادل لإطلاق النار أثناء عملية أمنية شنتها قوات أمنية في شمال منطقة وزيرستان بإقليم خيبر باختونخوا شمال غرب باكستان.

ونقلت قناة (إيه آر واى) الإخبارية الباكستانية عن الجناح الإعلامى للجيش قوله "إن قوات الأمن الباكستانية أجرت هذه العملية استنادا إلى معلومات استخبارية في بلدة مير على شمال منطقة وزيرستان".

وأضاف الجناح الإعلامى أن قوات الأمن ضبئت أسلحة وذخيرة من الإرهابيين، الذين يقومون بأنشطة ضد قوات الأمن، لافتا إلى تزايد حوادث الهجوم على الشرطة في الإقليم.

 


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