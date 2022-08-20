اليوم السابع
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أكرم القصاص
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معامل جامعة الإسكندرية تستقبل طلاب تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة.. صور

السبت، 20 أغسطس 2022 03:29 م
معامل جامعة الإسكندرية تستقبل طلاب تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة.. صور معامل جامعة الإسكندرية تستقبل طلاب التنسيق
الإسكندرية أسماء على بدر

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تستقبل معامل جامعة الإسكندرية، طلاب تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة فى 7 معامل بكليات الجامعة خصصتها لتسهيل تسجيل الرغبات للطلاب .

وكانت قد أعلنت جامعة الإسكندرية عن توفير 7 معامل خاصة لتسجيل رغبات الطلاب فى التنسيق بمراحله المختلفة بالإضافة الى تواجد متخصصين لمساعده الطلاب فى تسجيل الرغبات بنجاح وتخصيص 200 جهاز كمبيوتر مجانا لاستقبال الطلاب
 
وينشر "اليوم السابع" أماكن تسجيل الرغبات بجامعة الإسكندرية .
 
1- كلية الآداب 
2-معمل كلية التربية 
3- معمل كلية العلوم الشاطبى
4- معمل كلية العلوم محرك بك
5- معمل كلية الهندسة 
6-كلية التربية الرياضية بنين 
7- المدينة الجامعية سموحة
 
 
معامل جامعة الإسكندرية تستقبل طلاب التنسيق (1)
معامل جامعة الإسكندرية تستقبل طلاب التنسيق (1)

معامل جامعة الإسكندرية تستقبل طلاب التنسيق (2)
معامل جامعة الإسكندرية تستقبل طلاب التنسيق (2)

معامل جامعة الإسكندرية تستقبل طلاب التنسيق (3)
معامل جامعة الإسكندرية تستقبل طلاب التنسيق (3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


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