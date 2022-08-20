معامل جامعة الإسكندرية تستقبل طلاب تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة.. صور

وكانت قد أعلنت جامعة الإسكندرية عن توفير 7 معامل خاصة لتسجيل رغبات الطلاب فى التنسيق بمراحله المختلفة بالإضافة الى تواجد متخصصين لمساعده الطلاب فى تسجيل الرغبات بنجاح وتخصيص 200 جهاز كمبيوتر مجانا لاستقبال الطلاب

وينشر "اليوم السابع" أماكن تسجيل الرغبات بجامعة الإسكندرية .

1- كلية الآداب

2-معمل كلية التربية

3- معمل كلية العلوم الشاطبى

4- معمل كلية العلوم محرك بك

5- معمل كلية الهندسة

6-كلية التربية الرياضية بنين

7- المدينة الجامعية سموحة