مطار مرسى علم الدولي يستقبل 36 رحلة طيران دولية تقل قرابة 6 آلاف سائح

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم السبت، 36 رحلة طيران دولية ضمن 118 رحلة يستقبلها المطار خلال الاسبوع، ويعد وصول يوم السبت لمطار مرسي علم اكبر الأيام وصولا لرحلات الطيران خلال الاسبوع .

يستقبل مطار مرسي علم الدولي، بداية من اليوم السبت، 118 رحلة طيران دولية، تقل قرابة 18 ألف سائح من جنسيات مختلفة على متنها، بزيادة في معدلات السياحة الإيطالية.

وكشفت جداول رحلات الطيران الأسبوعية التي يستقبلها المطار بداية من اليوم السبت وحتي الجمعة المقبل وصول 118 رحلة من 11 دولة أوربية علي رأسها السياحة التشيكية بواقع وصول 36 رحلة من المطارات التشيكية.

وأظهرت جداول رحلات الطيران زيادة في معدلات الرحلات الإيطالية بواقع 23 رحلة إيطالية خلال الأسبوع، وتبين حسب جداول الوصول وصول 4 رحلات داخلية، و3 بلجيكي، و4 رحلات من هولندا.

وتبين أن الوصول الالماني خلال الاسبوع 17 رحلة، والبولندي 21 رحلة و3 رحلات من سويسرا ورحلة من لكسمبورج، و4 رحلات من سلوفاكيا، ورحلة من النمسا واخرى من المجر.