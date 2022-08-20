اليوم السابع
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مصرع عامل مغسلة علي يد مجهولين في قنا

السبت، 20 أغسطس 2022 02:24 ص
مصرع عامل مغسلة علي يد مجهولين في قنا مصرع عامل - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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لقي عامل مصرعه، بعد التعدي عليه بالضرب بالشوم من قبل مجهولين، بمنطقة المنشية، بجوار الأحوال المدنية، التابعة لدائرة بندر قنا، وتم نقل جثته إلي مشرحة المستشفى.
 
 
تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا  بمقتل عامل بمغسل تعدى عليه مجهولين بالضرب حتى الموت، بمنطقة المنشية، بجوار الأحوال المدنية، وكشفت التحريات، أن المجني عليه يدعى، مؤمن.ن، 20 عامًا،  مقيم بنقادة، وعامل في مغسلة السيارات، والدافع من الجريمة، خصومة ثأرية.
 
 
 
تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.
 
 

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