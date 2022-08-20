مصرع شخص وإصابة 3 آخرين إثر وقوع حادثى تصادم بزراعى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب 3 آخرين بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادثى سير بمركزى الدلنجات وأبو حمص بالبحيرة.

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى اخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة ،وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخري ميكروباص بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي دائرة مركز أبو حمص.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 2 آخرين وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة، وكذلك نقل المصابين إلى ذات المستشفى لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وفى مركز الدلنجات أصيب شخصين بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم اثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة نارية بطريق قرية جزاير عيسي التابعة لمركز الدلنجات.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ايتاى البارود لاسعافهما وتقديم الرعاية الطبية، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات تلك الوقائع.