مصرع ربة منزل فى حريق منزلها إثر تسرب غاز ببنها.. والنيابة تصرح بدفن الجثة

لقيت ربة منزل مقيمة بإحدى قرى مدينة بنها بمحافظة القليوبية، مصرعها إثر إصابتها بحروق بالغة نتيجة تسريب غاز بمسكنها واشتعال النيران بها، حيث جرى نقلها إلى مستشفى شبين الكوم، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها، وشيعت أسرتها جثمانها لمثواه الأخير.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة بنها، يفيد بنشوب حريق في منزل إثر تسريب غاز ب، وأسفر الحريق عن إصابة ربة منزل بإصابات بالغة، وجرى نقلها للمستشفى إلا أنها توفت خلال محاولة إسعافها.

وجرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة ربة منزل بحروق تصل لنسبة 90%، وتم نقلها إلى مستشفى شبين الكوم وحجزها حتى توفيت، وتم تشييع الجثمان بحضور أهليتها وأهالي القرية بمقابر الأسرة.