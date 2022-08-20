مستشفى قنا العام يجري 29 عملية جراحية بالتعاون مع فريق جامعة طنطا

قنا صابر سعيد

أعلن مستشفى قنا العام، عن إجراء عدد من عمليات القسطرة القلبية وتركيب دعامات دوائية، بالتعاون مع فريق من جامعة طنطا على مدار 3 أيام.

وأوضح الدكتور محمد الديب، مدير المستشفى، أن الفرق الطبية نجحت فى إجراء 29 عملية قسطره قلبية وتركيب دعامات دوائية للمرضى بنجاح فائق، تحت رعاية معالى الوزير اشرف الداودى محافظ قنا والدكتور راجى تواضروس، وكيل وزارة الصحة.

وضمن الفريق الطبى، الدكتور احمد عبدالجليل احمد، أستاذ القلب والأوعية الدموية جامعة أسيوط والمشرف العام على قسم العناية القلبية ووحدة القسطرة القلبية، الدكتور أحمد ابراهيم الزقيم، استشارى القلب ورئيس قسم القلب، الدكتور أحمد عبد الباقى استشارى القلب ورئيس وحدة القسطرة القلبية 'الدكتور مخلص صبحى، نائب رئيس وحدة القسطرة القلبية، الدكتور محمد عبدالماجد الأحمر، استشارى القلب والأوعية الدموية، الدكتور وليد صلاح الدين أخصائى القلب، الدكتور أحمد عبدالراضى أحمد، أخصائى القلب، الدكتور وائل فوزى، أخصائى القلب، الدكتور محمد ياسين أخصائى القلب، الدكتور وائل رأفت أخصائى القلب، الدكتور محمد انور اخصائى القلب، الدكتور كيرلس جمال أخصائى القلب، الدكتور لمياء فتحى أخصائى القلب، الدكتور مى احمد حمزه أخصائى القلب.

وضم فريق جامعه طنطا الدكتور رامى عتلم، أستاذ مساعد القلب جامعه طنطا، الدكتور محمد عز الرجال، مدرس امراض القلب جامعه طنطا، الدكتور مصطفى الدسوقى، محمود مشرف وحده القسطرة القلبية، كما ضم فريق التمريض شيماء عنتر، رقيه محمد رفاعى، ناريمان حسان عطا، ايمان محمد الليثى، ساره حسين منصور، منه الله نصر الدين سعد الدين، وفريق الأشعة التصويرية احمد الحايس، أخصائى الأشعة، ابراهيم عوض الله أخصائى الأشعة.