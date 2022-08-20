مرور المحلة يشن حملة مكبرة لضبط المخالفين بشوارع المدينة

الغربية مصطفى عادل

نفذ قسم مرور المحلة بقيادة المقدم أيمن مكاوي رئيس قسم مرور المحلة، تحت إشراف العقيد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، حملة أمنية مكبرة بشوارع مدينة المحلة لإحكام السيطرة الأمنية وضبط المخالفين لتعليمات وقوانين المرور.

شارك فيها ضباط قسم مرور المحلة، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من السيارات السيرفيس المخالفة لخطوط السير وسحب 15 رخصة قيادة وتسيير وتحرير غرامات فورية بإجمالي 10 آلاف جنيه.

كما تم نشر ضباط وافراد المرور بالميادين والمناطق الحيوية لتسيير حركة المرور ومنع التكدسات المرورية.