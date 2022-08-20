اليوم السابع
Ads
السبت، 20 أغسطس 2022 04:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مرور المحلة يشن حملة مكبرة لضبط المخالفين بشوارع المدينة

السبت، 20 أغسطس 2022 03:28 م
مرور المحلة يشن حملة مكبرة لضبط المخالفين بشوارع المدينة الحملة المرورية
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفذ قسم مرور المحلة بقيادة المقدم أيمن مكاوي رئيس قسم مرور المحلة، تحت إشراف العقيد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، حملة أمنية مكبرة بشوارع مدينة المحلة لإحكام السيطرة الأمنية وضبط المخالفين لتعليمات وقوانين المرور.

 

شارك فيها ضباط قسم مرور المحلة، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من السيارات السيرفيس المخالفة لخطوط السير وسحب 15 رخصة قيادة وتسيير وتحرير غرامات فورية بإجمالي 10 آلاف جنيه.

 

كما تم نشر ضباط وافراد المرور بالميادين والمناطق الحيوية لتسيير حركة المرور ومنع التكدسات المرورية.


محافظة الغربية

المحلة

قسم مرور المحلة

ادارة مرور الغربية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة