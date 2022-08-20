اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير الزراعة لبحث سبل التعاون لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة

السبت، 20 أغسطس 2022 10:55 ص
محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير الزراعة لبحث سبل التعاون لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة
كفر الشيخ- محمد سليمان

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استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، السيد القصر، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ،  والدكتور محمد سليمان، مدير مركز البحوث، والدكتور عادل عبدالعظيم، وكيل المركز ،لتفقد موقع إعداد التقاوي وثلاجة حفظ الأصول الوراثية، وزيارة حقل المشاهدة هجين الذرة الجديدة، وزيارة حقل المشاهدة أصناف الأرز الجديدة، وتفقد برنامج انتاج تقاوي الخضر، ومتابعة حقول إكثار القطن.

وبحث الجانبان خلال اللقاء تكثيف سبل التعاون بين الجانبين لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة بالمحافظة، ودعم المزارعين، فضلا عن المشروعات الخاصة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، بقرى ومراكز كفر الشيخ.

وأكد وزير الزراعة، أن محافظة كفر الشيخ من أهم المحافظات المصرية التي تشهد تنوع زراعي متكامل، يشمل إنتاج نباتي وحيواني وسمكي، كذلك هناك مشروعات زراعية كبرى يتم تنفيذها بالمحافظة.

كما بحث، سبل تشجيع الاستثمارات الزراعية المتكاملة بالمحافظة وتنميتها، واستغلال المساحات غير المستغلة بالمحافظة لإقامة مشروعات خدمية واستثمارية زراعي و حيوانية وداجنة وسمكية، بما يساهم في تعظيم  الإنتاج.

ومن المقرر ان يتم خلال زيارة وزير الزراعة محطة البحوث الزراعية بسخا، استعراض الأصناف الجديدة من محاصيل: والذرة والأرز، ذات الانتاجية العالية، والتي تتحمل الظروف المناخية المختلفة، حيث تعد محطة بحوث سخا أكبر محطة بحثية في الشرق الأوسط.

وحضر اللقاء عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وقيادات الوزارة، كما يرافق وزير الزراعة خلال الزيارة الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، والدكتور عادل عبدالعظيم والدكتورة شيرين عاصم نائبا رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، وسعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، والدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الانتاج، والدكتور رضا محمد على مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، والدكتور خالد السلاموني رئيس الإدارة المركزية للمحطات والتجارب الزراعية.

يذكر أن محطة البحوث الزراعية بسخا منارة العلم والعلماء، بدأت المحطة العمل منذ عام 1960م. وتقع محطة البحوث الزراعية بسخا على مسافة 130 كم شمال القاهرة وعلى مسافة 80 كم جنوب البحر المتوسط، حيث تقع على خط طول 31 شرقاً وعرض 31 شمال، وعلى ارتفاع 6م من سطح البحر.

وتهدف المحطة إلى استنباط أصناف وهجن للمحاصيل عالية الإنتاجية، موفرة للمياه، متحملة للإجهادات البيئية والحيوية وذات جودة عالية، و انتاج تقاوى المربى والأساس والإشراف على إنتاج المعتمدة، وتطوير وتحديث حزم التوصيات الفنية باستمرار، و حل المشاكل التي تواجه الإنتاج النباتي والحيواني والثروة السمكية، ونقل تكنولوجيا الزراعة الحديثة للمزارعين ، والإرشاد والتدريب لجميع المهتمين بالشأن الزراعي.

وتضم المحطة أنشطة 80 قسم بحثى تابعة لـ 12 معهد علمي هي، المحاصيل الحقلية ، القطن، والمحاصيل السكرية، ومحطة بحوث البساتين، والأراضي والمياه، و تكنولوجيا الاغذية، وأمراض النبات، ووقاية النباتات، والارشاد، و الاقتصاد الزراعي، والهندسة الزراعية ،و المعمل المركزى لبحوث الحشائش.

استقبال وزير الزراعة
استقبال وزير الزراعة

 

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال

 

محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير الزراعة
محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير الزراعة

 

 

 
 
 

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

وزير الزراعة

وزارة الزراعة

اصناف الارز

هجين الذرة

اصول وراثية



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