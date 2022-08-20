اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ ووزير الزراعة يتفقدان اليوم مواقع إنتاج التقاوي وهجين الذرة الجديدة

السبت، 20 أغسطس 2022 02:26 ص
محافظ كفر الشيخ ووزير الزراعة يتفقدان اليوم مواقع إنتاج التقاوي وهجين الذرة الجديدة محافظة كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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يتفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والسيد القصر، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت، موقع إعداد التقاوي وثلاجة حفظ الأصول الوراثية، وتفقد حقل المشاهدة هجين الذرة الجديدة، وزيارة حقل المشاهدة لأصناف الأرز الجديدة، وتفقد برنامج انتاج تقاوي الخضر، ومتابعة حقول إكثار القطن.
 
 
ومحطة البحوث الزراعية تستنبط أصناف وهجن للمحاصيل عالية الإنتاجية، موفرة للمياه، متحملة للإجهادات البيئية والحيوية وذات جودة عالية، و انتاج تقاوى المربى والأساس والإشراف على إنتاج المعتمدة، وتطوير وتحديث حزم التوصيات الفنية باستمرار، وحل المشاكل التي تواجه الانتاج النباتي والحيواني والثروة السمكية، نقل تكنولوجيا الزراعة الحديثة للمزارعين، والإرشاد والتدريب لجميع المهتمين بالشأن الزراعي.
 
 
 

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