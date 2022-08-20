محافظ قنا يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 94.92%

قنا- صابر سعيد

اعتمد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسى 2021/2022 بنسبة بنجاح 94.92% بحضور الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وأوضح المحافظ، أن عدد المتقدمين لإمتحانات الدور الثانى بلغ 16 ألف و 6 طالب وطالبة، حضر منهم 13 الف و 809 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 13 الف و 107 ، بنسبة نجاح 94.92%، مشيرا إلى أنه بهذه النتيجة يكون إجمالى عدد المتقدمين لإمتحان الشهادة الاعدادية للدور الاول والثاني 56 الف و 806 طالب وطالبة، حضر منهم 54 الف و 604، وبلغ عدد الناجحين 53 الف و 697 طالب وطالبة بنسبة 98.34%.

واعتمد محافظ قنا، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية، وبلغ عدد المتقدمين 262 طالب وعدد الحاضرين والناجحين 153 طالب بنسبة نجاح 100%، كما اعتمد نتيجة امتحان الدور الثانى للصف الثالث الإعدادي للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%، ونتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين الدور الثانى بنسبة نجاح 50%.

وأعرب محافظ قنا، عن تهانيه للطلاب الناجحين ولأسرهم ، متمنيا بهم دوام النجاح والتفوق في المراحل التعليمية المقبلة، وتحصيل أعلى الدرجات والمراكز الأولى.