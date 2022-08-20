اليوم السابع
Ads
السبت، 20 أغسطس 2022 10:21 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ قنا يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 94.92%

السبت، 20 أغسطس 2022 09:57 ص
محافظ قنا يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 94.92% محافظ قنا يعتمد نتيجة الدور الثانى
قنا- صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتمد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسى 2021/2022 بنسبة بنجاح 94.92% بحضور الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وأوضح المحافظ، أن عدد المتقدمين لإمتحانات الدور الثانى بلغ 16 ألف و 6 طالب وطالبة، حضر منهم 13 الف و 809 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 13 الف و 107 ، بنسبة نجاح 94.92%، مشيرا إلى أنه بهذه النتيجة يكون إجمالى عدد المتقدمين لإمتحان الشهادة الاعدادية للدور الاول والثاني 56 الف و 806 طالب وطالبة، حضر منهم 54 الف و 604، وبلغ عدد الناجحين 53 الف و 697 طالب وطالبة بنسبة 98.34%.
 
واعتمد محافظ قنا، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية، وبلغ عدد المتقدمين 262 طالب وعدد الحاضرين والناجحين 153 طالب بنسبة نجاح 100%، كما اعتمد نتيجة امتحان الدور الثانى للصف الثالث الإعدادي للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%، ونتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين الدور الثانى بنسبة نجاح 50%.
 
وأعرب محافظ قنا، عن تهانيه للطلاب الناجحين ولأسرهم ، متمنيا بهم دوام النجاح والتفوق في المراحل التعليمية المقبلة، وتحصيل أعلى الدرجات والمراكز الأولى.
 
 
 

الشهادة الإعدادية

الدور الثاني

تعليم قنا

محافظ قنا

اخبار مصر

نتيجه الشهاده الاعداديه بقنا

اخبارمحافظه قنا



الموضوعات المتعلقة

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022.. اعرف كليتك برقم الجلوس

السبت، 20 أغسطس 2022 07:19 ص

المحافظون يعتمدون نتيجة الدور الثانى لـ الشهادة الإعدادية.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 19 أغسطس 2022 06:30 ص

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022.. اعرف كليتك برقم الجلوس

الخميس، 18 أغسطس 2022 07:10 ص

التعليم: اليوم آخر موعد لتلقى تظلمات الطلاب على نتيجة الثانوية العامة 2022

الخميس، 18 أغسطس 2022 07:00 ص

التعليم: لن يتم إعادة تقدير امتحانات الثانوية العامة مرة أخرى بعد إعلان النتيجة

الخميس، 18 أغسطس 2022 04:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة