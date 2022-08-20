محافظ قنا يشهد ختام فعاليات مهرجان "الكل كسبان" لخماسيات كرة القدم

شهد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، ختام فاعليات المهرجان الرياضى المجتمعى "الكل كسبان" لخماسيات كرة القدم، والذى نظمته الكنيسة الإنجيلية بدندرة بالتعاون مع كنيسة المجتمع العربى فى برايتون "إنجلترا"، وذلك بالصالة المغطاة بنادى قنا الرياضى بمدينة قنا.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والمهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام للمحافظة، والقس ولسن نجيب، راعى الكنيسة الانجيلية بدندرة، والقس جادالله نجيب، راعى كنيسة المجتمع العربى فى برايتون "إنجلترا"، والدكتور ماهر جبر، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هدى السعدى، مقرر المجلس القومى للمرأة، ووكلاء وزارة" الشباب والرياضة، والمالية، والتضامن الاجتماعى"، والنائب محمد الجبلاوى والنائبة نجلاء باخوم، عضوا مجلس النواب، والنائب أحمد عبد الماجد الاحمر عضو مجلس الشيوخ، ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية بالمحافظة.

أعرب محافظ قنا، عن سعادته بالمشاركة فى ختام فاعليات المهرجان الرياضى المجتمعى "الكل كسبان" لخماسيات كرة القدم، والذى يهدف إلى إرساء دعائم المواطنة وتعميق السلام المجتمعى، والتعايش السلمى، للحفاظ على تماسك النسيج الوطنى الواحد، بالإضافة إلى تنمية روح الولاء والانتماء إلى الدولة المصرية، بجانب الحفاظ على مستوى الكفاءة البدنية وإكساب الفرق المشاركة الثقة بالنفس وذلك تفعيلا لمبادرات الدولة للاهتمام بالشباب.

وأضاف الداودي"، أن المهرجان الرياضى المجتمعى " الكل كسبان" لخماسيات كرة القدم، شارك فيه 8 فرق رياضية وهم، فرق الاجتهاد لنجع حمادى والكرم بدندرة والمحبة من سفاجا والصدق من الأقصر، وفريق الشجاعة لقنا 1 وفريق السلام قنا 2، كما شارك من دشنا فريقين هما دشنا 1 الرحمة ودشنا 2 الاخلاص، والذين تنافسوا معا بكل حب وايخاء، وكان كل فريق يشمل على مسلمين ومسيحيين يلعبون معا كنسيج وطنى واحد.

وأوضح القس ولسن، أن الكنيسة الإنجيلية كنيسة وطنية تهتم بخدمة أبناء الوطن دون تفريق، وتسعى لتوطيد السلام المجتمعى وترسيخ ثقافة قبول الأخر، وتعمل الكنيسة الإنجيلية على تشجيع الشباب لترجمة ثقافة القبول والتعاون بشكل فعلى من خلال انضمام الشباب تحت مظلة فريق واحد يلعبون معا من اجل الفوز، مما يسهم بشكل كبير فى تشكيل شخصية الشباب ليتعلموا كيف يتعاونوا معا كأبناء وطن واحد، ليفوزوا معا للتصدى ضد كل التحديات التى تواجه وطننا العزيز مصر، كما وجه شكره لمحافظ قنا راعى مسيرة التنمية على ارض المحافظة، لحضوره ومشاركته أبنائه الشباب فعاليات حفل ختام المهرجان الرياضى المجتمعى " الكل كسبان".

واختتمت فعاليات الدورة بمباراة بين فريقى " الشجاعة قنا 1 وفريق السلام قنا2" والتى أسفرت عن فوز فريق الشجاعة قنا 1 بكأس البطولة، والمركز الأول، بينما حصد فريق السلام قنا 2 المركز الثانى، وقام محافظ قنا بتسليم الفريق الفائز كأس البطولة، كما سلم القس جادالله نجيب راعى كنيسة المجتمع العربى فى برايتون "إنجلترا" درع البطولة لمحافظ قنا.