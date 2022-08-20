محافظ قنا يتفقد مجزر المنيرة الحديثة تمهيدا لتشغيله قريبا.. صور

قنا صابر سعيد

تفقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، مجزر المنيرة الحديثة بمركز قنا وذلك بعد الإنتهاء من أعمال التشطيبات النهائية به، وتسليمه للجهة التنفيذية تمهيدا لتشغيلة خلال الفترة المقبلة، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس نبيل الطيبى، سكرتير عام المحافظة، والدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بقنا، وطارق لطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

قال محافظ قنا، إن المجزر مقام على مساحة 1500 متر، بتكلفة مالية تصل إلى 4 ملايين و 545 ألف جنيه بتمويل من برنامج التنمية المحلية، وسوف يخدم أهالى مركز قنا و قرى غرب النيل، مشيرًا إلى أن المجزر يتكون من عنابر لذبح المواشى الكبيرة والصغيرة، بالإضافة إلى غرفة المسمط، وغرفة تجميع الجلود، وغرفة الإعدام، فضلا عن المكاتب الإدارية وغرف الأمن.

ووجه محافظ قنا، بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتشغيل المجزر، تمهيدا لإستقبال الذبائح خلال الفترة المقبلة، كما وجه بتمهيد الطريق المؤدى للمجزر لتيسير دخول وخروج السيارات المُحملة بالمواشى، مؤكدا أن عنابر الذبح مجهزة بأحدث المعدات التى تضمن إتمام عملية ذبح نظيفة لرؤوس الأغنام والماشية، إلى جانب تحقيق الاستفادة المثلى من مخلفات الذبح والفضلات ومعالجتها بطريقة آمنة صديقة البيئة. ‬

وأضاف الداودي، أن إنشاء المجزر يأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نحو إنشاء مجازر جديدة مطورة، و تطوير المجازر القائمة ورفع كفاءتها لضمان تقديم خدمة عالية الجودة بسعر مناسب، والقضاء على عمليات الذبح التى تتم خارج المجازر الحكومية.