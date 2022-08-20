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أكرم القصاص
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محافظ دمياط تعلن نتائج الموجة الـ20 من حملات استرداد أملاك الدولة

السبت، 20 أغسطس 2022 07:19 م
محافظ دمياط تعلن نتائج الموجة الـ20 من حملات استرداد أملاك الدولة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط - فريق المحافظات

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أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن نتائج الموجة الـ 20 والتى انطلقت خلال الأيام الماضية لاسترداد أملاك الدولة.

وتمكنت الحملات من رفع 10 حالات تعد على أملاك الدولة بإجمالى مساحة 454م2 داخل مركزى الزرقا ودمياط.

وأشارت محافظ دمياط، إلى أن الحالات التى تم إزالتها اليوم تضمنت 8 حالات تابعة لولاية جسور النيل بالزرقا وحالتين تابعتين لولاية هيئة الطرق والكبارى بدمياط.

كما أوضحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وصول عدد الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق المرحلة الأولى من الموجة إلى 82 حالة بإجمالى مساحة 12505م2، مشيرة إلى أنه تم الإعداد المسبق للموجة فى مرحلتها الأولى وذلك لتحقيق المستهدف، كما أكدت أنه تم توجيه الوحدات المحلية وكافة الجهات بالتصدى الحاسم للتعديات وفرض هيبة الدولة وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

 

 


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