محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع 23 يوليو بطول 3 كم.. صور

بورسعيد - محمد عزام

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية، اليوم السبت، سير ونسب تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع 23 يوليو بداية من حدود منفذ الجميل القديم بجوار نادي العاملين بالمحافظة، وصولاً إلى استاد النادي المصري بطول 2 كيلو متر و600 متر، رافقه خلالها المهندسة هويدا شميس رئيس منطقة تعمير بورسعيد والشركات المسئولة عن التطوير.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المرحلة الأولى من أعمال تطوير شارع 23 يوليو، تأتي بطول كيلو و300 متر، وصولا إلى شارع عبد الهادي الحديدي، حيث شملت الأعمال توسعة وتجميل الطريق، وإقامة بلدورات وأعمال إنشاء بالوعات للأمطار وأعمدة ديكورية حديثة وكابلات وتعديل شبكات مرافق بالكامل للمنطقة، فضلا عن إعادة صياغة وتحديد الجزيرة في منتصف الطريق بالكامل بما يتناسب مع التوسعات المرورية المتوقعة، مع إقامة 3 حارات مرورية يمينا ويسارا، وذلك بالتوازي مع طول الطريق بالكامل، وتتم الأعمال تحت إشراف منطقة تعمير بورسعيد.

وأكد المحافظ، أنه جاري الانتهاء من المرحلة الأولى من الأعمال خلال الشهر القادم، وذلك بالتوازي مع تطوير سور الجبانات القائم، والذي يشهد أعمال إنشاء مقاعد للزائرين ومسطحات خضراء وأشجار وشبكات مياه، وزيادة اضاءة عامة بطول الطريق، لافتاً إلي أن هناك جهود مكثفة لسرعة نهو الأعمال في أقرب.



المحافظ يتابع أعمال التطوير



تطوير شارع ٢٣ يوليو



جانب من أعمال تطوير الشارع