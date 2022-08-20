محافظ بنى سويف يحقق فى مخالفات وتقصير فى العمل رصدتها لجان المرور الميدانى

وجه المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، بمواصلة واستمرار حملات المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالوحدات المحلية ، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات الحيوية مع احتياجات المواطن اليومية، مشيرا إلى أنه يتم متابعة الأداء في كافة عناصر الجهاز الإداري بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة مثل: وحدة الرصد الميداني بالقرى، لجنة شئون القرى ، ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة، وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

جاء ذلك خلال لقائه بمدير إدارة المتابعة الأستاذ أشرف حماد، لمناقشة واستعراض تقارير لجان الإدارة العامة للمتابعة بديوان عام المحافظة ، بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة مستوى الخدمات بالوحدات المحلية في بعض القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية بمدن وقرى سمسطا وبني سويف ، وذلك في الفترة من 11 إلى 17 أغسطس الجارى.

وتم المرورعلى الوحدات الزراعية بقرى(تزمنت ، بني عفان) والوحدات الصحية ببني هارون وبني عفان والوحدة المحلية بقرية الشنطور والمستشفى المركزي لسمسطا ،والذي أسفر عن رصد مجموعة من الملاحظات والسلبيات والتقصير في أداء العمل فيما يتعلق بالغياب وترك العمل وعدم تواجد بعض العاملين، فضلاًعن وجود إشغالات وتراكمات للقمامة ، ونقص بعض المستلزمات والمعدات الطبية بالوحدات الصحية وحاجة بعض الأجهزة للصيانة ، وغيرها من الملاحظات والسلبيات التي تم رصدها وتدوينها في مذكرة رسمية حررتها لجان المتابعة.

من جهته أصدر المحافظ توجيهاته لوكلاء الصحة والزراعة ورؤساء المدن" كلُ فيما نطاقه" بالتحقيق مع حالات الغياب وترك العمل التي تم رصدها ، وتكليف إدارات التفتيش المالي والإداري بالوحدات والمديريات بالمتابعة اليومية لمستوى الخدمات وانتظام العمل ، وتكليف رؤساء المدن بسرعة رفع الإشغالات وإصلاح وصيانة سيارات الحملة الميكانيكية.