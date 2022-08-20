محافظ القليوبية يفتتح ويتفقد 12 مشروعا فى طوخ بتكلفة 492 مليون جنيه.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، افتتاح وتفقد عدد من المشروعات بمركز ومدينة طوخ في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والأبنية التعليمية والصحة والشباب والرياضة بتكلفة بلغت 492 مليون جنيه، وذلك في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على الاهتمام بالمشروعات الخدمية وتطوير البنية التحتية وبمناسبة الاحتفالات بالعيد القومي لمحافظة القليوبية، وضمن البرنامج الميداني المعد لافتتاح العديد من المشروعات الخدمية والتنموية في مختلف القطاعات.

واستهل "المحافظ"، جولته بافتتاح مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، حيث افتتح محطة رفع صرف صحي قرية الصفا، ضمن خطة المحافظة لحل مشكلة الصرف بهذه القرية وتغطيتها بالخدمة، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعمل المحطة بطاقة استيعابية 5.912 ألف متر3/يومياً، بتكلفة 43 مليون جنيه.

كما افتتح "المحافظ"، توسعات محطة مياه طوخ المرشحة (العبادلة) المقامة على مساحة 12 فدانا، وتعمل المحطة بطاقة 69 ألف متر3/يوماً 1600 لتر / الثانية، وتمت التوسعة بتكلفة 100 مليون جنيه، لتصبح الطاقة الإجمالية التي تستوعبها المحطة بعد نهو التوسعات هي(138 ألف متر3/يومياً)، وتخدم 600 ألف نسمة من سكان مدينة طوخ والقرى المجاورة لها، كما افتتح توسعات محطة رفع صرف صحي قرية عرب الغديري، والتي تخدم قريتي الحسانية والقلزم، وتم تشغيلها بطاقة 3034 م3/يومياً، بتكلفة 16 مليون جنيه، وتقع على مساحة 300 متر.

وصرح "الهجان"، خلال جولته أنه منذ عام 2019 وحتى الآن تم الانتهاء من 27 مشروع على مستوى المحافظة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بإجمالي 1686.5 مليون جنيه للصرف الصحي، و9 محطات مياه شرب بإجمالي 951 مليون جنيه، وجاري تنفيذ 36 مشروع صرف صحي باعتماد 2.3 مليار جنيه، و6 مشروعات مياه شرب باعتماد 931 مليون جنيه.

وتابع محافظ القليوبية، جولته بتفقد قطاع الأبنية التعليمية، حيث تفقد مدرسة بلتان للتعليم الأساسي (توسع 22 فصل) بتكلفة 7 مليون جنيه، وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من الأعمال وذلك لبدء تشغيل المدرسة مع العام الدراسي القادم، ويأتي ذلك في إطار حرص المحافظة علي تخفيض الكثافة العددية للطلاب داخل الفصول، للنهوض بالعملية التعليمية، وتوفير الجو المناسب للطلاب خلال دراستهم.

ثم توجه "الهجان"، لتفقد مدرسة كفر عابد بتكلفة 3.4 مليون جنيه (توسع 6 فصول)، ووجه أيضاً بدفع الأعمال وتسليم المدرسة خلال شهر ونص، لبدء الدراسة بها في العام الدراسي القادم، كما وجه المحافظ بالبدء في توريد الأثاث المدرسي بالتوازي مع أعمال التشطيبات، موضحا أنه منذ عام 2019 وحتى الآن تم الانتهاء من 161 مدرسة على مستوى المحافظة، بإجمالي 2520 فصل، بتكلفة تصل إلى 931 مليون جنيه، وجاري تنفيذ عدد 36 مدرسة، بإجمالي 553 فصل، باعتماد 219 مليون جنيه.

وفي قطاع الصحة تفقد محافظ القليوبية، أعمال إنشاء مستشفى طوخ المركزي، والتي تبلغ مساحتها مساحة 3000 م2 تقريباً بإجمالي مسطح عام للمستشفى 15 ألف متر، بتكلفة 308 مليون جنيه، وقد وصلت نسبة التنفيذ فيها إلى 70%، وتخدم المستشفى أكثر من 600 ألف نسمة بمدينة ومركز طوخ ودائرة مدينة قها والطريق الزراعي القاهرة اسكندرية، وتتكون المستشفى من (المبنى الجديد) ومكون من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية، ومن المخطط أن يحتوي الطابق الأرضي من المستشفى على قسم العيادات الخارجية ويضم (19 عيادة)، ووحدة معالجة، و2 صيدلية، والمطبخ الرئيسي للمستشفى، ومغاسل تشمل (غسيل + تعقيم + مكواة + تجفيف)، بالإضافة إلى غرفة الغازات، و3 غرف للأشعة عبارة عن (2 أشعة سينية + 1اشعه مقطعية) بالإضافة إلى أشعة الرنين المغناطيسي ووحدة قسطرة القلب، وغرفة عمليات الطوارئ، وغرفة الإنعاش تحتوي على (2 سرير)، وغرفة طوارئ لقسمي (عظام – جراحة) وغرفة مدخل طوارئ، كما يحتوي الطابق الأول على وحدة غسيل الكلى 21 سرير و2 غرفة عمليات و2 غرفة عمليات مناظير، والعناية المركزة 14 سرير – وغرفة عزل، وقسم المعامل 3 معمل، ويحتوي الطابق الثاني على غرف مرضى (نساء وولادة – أطفال) سعة 40 سرير وحضانات مبتسرين و16 حضانة وغرفة عمليات قيصرية وغرفة ولادة طبيعية وغرفة رضاعة، أما الطابق الثالث فيحتوي على سكن أطباء وممرضين 12 غرفة بكل غرفة (2 سرير)، موجها بالعمل على مدار الساعة للانتهاء من باقي الأعمال في المدة الزمنية المحددة، لافتتاحها قريباً وإدخالها ضمن منظومة الصحة بالقليوبية وتقديم خدمة صحية لائقة لمواطني المدينة.

ومن الجدير بالذكر أن قطاع الصحة شهد تطورا ملحوظاً خلال الثلاث سنوات السابقة وتعدد الإنجازات ومنها، الانتهاء من مستشفى قها المركزي باعتماد 72.8 مليون جنيه تكلفة إنشاءات، و250 مليون جنيه متوسط تكلفة التجهيزات، وتم الانتهاء من مستشفى كفر شكر المركزي باعتماد 261 مليون جنيه تكلفة الإنشاءات، ومبلغ 250 مليون جنيه متوسط تكلفة التجهيزات، كما تم الدفع بنسب تنفيذ مستشفى الخانكة المركزي حتى وصلت نسبة التنفيذ 100٪ باعتماد 109 مليون جنيه.

بالإضافة إلى دفع الأعمال بمستشفى القناطر الخيرية باعتماد مبلغ 283 مليون جنيه، كما تم دفع الأعمال بمستشفى بنها التعليمي بتكلفة 446 مليون جنيه، وتم حل مشكلة الكهرباء حيث كانت توجد مقايسة مطلوب سدادها لشركة نقل الكهرباء بقيمة 12 مليون جنيه وتم التنسيق على تخفيضها إلى 7 مليون جنيه، وتم سدادهم وتم نهو المشروع، كما تم دفع أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمستشفى ناصر العام بشبرا باعتماد 4.3 مليون جنيه، كما تم متابعة تنفيذ أعمال التطوير الجاري تنفيذها من المنحة المقدمة من البنك المركزي لرفع كفاءة مستشفيات صدر 23 يوليو- شبين القناطر- حميات بنها- حميات طوخ باعتماد 90 مليون جنيه، بالإضافة إلى أنه تم تفعيل بروتوكول التعاون والمشاركة المبرم بين المحافظة وجامعة بنها بشأن إقامة مستشفى الجامعة التخصصي بتكلفة 1.5 مليار جنيه.

وعلى صعيد آخر افتتح محافظ القليوبية، عددا من مشروعات قطاع الشباب والرياضة، من بينها افتتاح الملعب الخماسي بمركز شباب العبادلة بطوخ بعد إتمام أعمال إحلاله وتجديده، بتكلفة نصف مليون جنيه، كما تم افتتاح المبنى الإداري بمركز شباب قرية الحسانية بطوخ، والذي تم إنشاؤه بتكلفة 1.5 مليون جنيه، كما افتتح مبنى إداري مركز شباب الدير، بتكلفة 1.5 مليون جنيه.

وأشار "الهجان"، إلى أهمية الطفرة الإنشائية غير المسبوقة التي تشهدها مراكز شباب القليوبية، وأثرها الفعال في إثراء النشاط وزيادة عدد المستفيدين من أنشطة مراكز الشباب على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

ثم استكمل "الهجان"، جولته بافتتاح المبنى الإداري الخاص بمجلس مدينة طوخ، الواقع على مساحة 700 متر، ويتكون من طابقين، وتفقد المحافظ الإدارات الموجودة بالمبنى والتي تشتمل على إدارة الحوكمة، وإدارة الكهرباء، إدارة الحملة الميكانيكية بالمخازن التابعة لها، وإدارة الشئون القانونية، وذلك ضمن حرص المحافظة على النهوض بالعمل الإداري، وخلق بيئة جيدة للعمل، والذي سينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما افتتح المحافظ، مكتب إدارة تموين مدينة طوخ، والذي تم إنشاؤه على مساحة 150 متر، لإنهاء خدمات التموين الخاصة لمواطني مدينة طوخ.

واختتم الهجان، جولته بتفقد أعمال تأهيل ترعة السبيل زمام هندسة ري طوخ التابعة للإدارة العامة للموارد المائية والري بالقليوبية، بتكلفة 5 مليون جنيه بطول 2.80 م2، وذلك بعد الانتهاء من تأهيلها وتبطينها.

وأكد محافظ القليوبية، أن المحافظة تشهد حالياً طفرة تنموية كبيرة في تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية بكافة القطاعات المختلفة بنطاق المحافظة، مُشيراً إلى أنه خلال شهر أغسطس الحالي سيتم افتتاح عدة مشروعات ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي، مُشيراً بأن المشروعات التي سيتم افتتاحها ستشمل قطاعات متعددة منها الصحة، والطرق، والشباب والرياضة، والمياه والصرف الصحي، والموارد المائية والري، والأبنية التعليمية.

جاءت الجولة بحضور أحمد الوزيري رئيس مركز ومدينة طوخ، والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، والمهندسة هالة شندي مدير هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، والدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والمهندس علي عودة وكيل وزارة الإسكان بالقليوبية.



افتتاح مراكز الشباب بطوخ



افتتاح مراكز الشباب



اللواء عبد الحميد الهجان خلال الجولة



تطوير محطات المياه



تفقد المبني الإداري لمجلس مدينة طوخ



تفقد محطات المياه



جانب من الافتتاحات



خلال تفقد مستشفى طوخ



سير العمل بمستشفى طوخ



صورة تذكارية مع العاملين بالمشروعات



محافظ القليوبية خلال الجولة



محطات المياه الجديدة



محطة الصرف بطوخ