محافظ الغربية يترأس اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة.. اعرف التفاصيل

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة، اللواء محمد فتحي مساعد مدير الأمن، العميد محمد منصور المستشار العسكري، نجوى العشيري السكرتير المساعد، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مديري المديريات والهيئات والشركات، رؤساء المراكز والمدن والأحياء وأعضاء برلمان الشباب

وقبل البدء في جدول الأعمال أكد المحافظ على ضرورة تكاتف جهات الولاية مع الوحدات المحلية وأقسام الشرطة خلال الموجة 20 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، كما شدد المحافظ على رؤساء المدن والأحياء على ضرورة الاستعداد المبكر لإزالة أي تعديات في المهد.

وشدد المحافظ على رؤساء المدن والأحياء بالتنفيذ الصارم لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء بترشيد الكهرباء بكافة المباني والمرافق طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن أو في جزء منها، والتي تتطلب استمرار توصيل التيار الكهربائي لها، مع تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية، بالتنسيق مع مراعاة عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين، فضلاً عن تنفيذ قرار وزير التنمية المحلية الخاص بمواعيد غلق المحال والمقاهي والمولات.

كما شدد محافظ الغربية على تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات التعاون مع مديرية الري في تطهير الترع والمصارف ورفع نواتج التطهير بشكل دوري، كما وجه رؤساء المدن بالرد الفوري والسريع على منظومة الشكاوى ومنظومة المتغيرات المكانية.

وخلال الاجتماع وافق المجلس على قبول التبرع من المواطنين بعد 6 قطع أراضي وذلك لـ (توسعة مجمع مدارس قرية بلتاج، إقامة محطة مياه شرب جوفية إرتوازيه بقرية دلبشان مركز كفر الزيات، توسعة مدرسة نمرة البصل الابتدائية بالمحلة، إقامة محطة رفع صرف صحي بسنبو الكبرى مركز زفتى، توسعة وتطوير مكتب بريد سامول بالمحلة).

كما وافق المجلس على اعتماد الأحوزة العمرانية لعدد ثلاث عزب وهي ( الفار بقرية تطاي مركز السنطة، عزبة بحر بقرية بطينة مركز المحلة وعزبة كوم مهنا بقرية بنوفر مركز كفر الزيات) ليصل بذلك عدد العزب التي تم اعتماد الأحوزة العمرانية لها إلى 883 عزبة من إجمالي 1150 عزبة.

وفي سياق آخر وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بحوض الجناين بناحية بنا أبو صير لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، كما وافق المجلس على زيادة تعريفة الأجرة لسيارات مرفق النقل الداخلي إلى مبلغ موحد ( 2.5 جنية ) للخطوط الطوالي (العجيزي- سبرباي, سيجر- سبرباي).