محافظ الشرقية يعتمد نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية دور ثان بنسبة نجاح 75.71%

الشرقية - إيمان مهنى

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة، للعام الدراسي 2021 / 2022 بنسبة نجاح 75.71%.

ومن جانبه أوضح محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تقدم لامتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة لهذا العام 21947 طالبا وطالبة، حضر منهم 19752 ونجح منهم 14954 طالبا وطالبة.

واعتمد محافظ الشرقية نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 94,75% حيث تقدم للامتحان 851 طالبا وطالبة، حضر منهم 800 ونجح منهم 758 طالب وطالبة.

كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادتين الإعدادية للصم والإعدادية النور للمكفوفين بنسبة نجاح 100% لكل منهما.

وهنأ محافظ الشرقية الناجحين وطالبهم ببذل مزيد من الجهد والاستذكار المستمر لتحصيل أعلى الدرجات وتحقيق النجاح المشرف لهم ولذويهم متمنياً لهم التوفيق وتحقيق ما تصبو إليه نفوسهم مؤكداً أنه بالعلم تتقدم الأمم وترتقي الشعوب .