محافظ الشرقية يخفض تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام خدمات لـ 190 درجة

الشرقية - إيمان مهنى

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين فى الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسى 2021 / 2022، على أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام (خدمات) 190 درجة بدلاً من 195 درجة.

أوضح محافظ الشرقية، فى بيان له، أنه تقرر التعديل فى تنسيق الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للقبول بالصف الأول الثانوى ( خدمات ) للعام الدراسى 2022 / 2023، تيسيراً على أولياء الأمور ولتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم بالمرحلة الثانوية بمدارس الخدمات بنطاق دائرة المحافظة، وكذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم فى حياتهم العلمية والعملية بما يعود بالنفع مستقبلاً على المجتمع.

أضاف المحافظ أن موعد تقديم طلاب المرحلة الثانية (خدمات) من التنسيق على موقع وزارة التربية والتعليم سيكون خلال الفترة من 20 / 8 / 2022 إلى 7 / 9 /2022 بالأماكن الشاغرة بمدارس الثانوى العام ( خدمات).

كما قرر محافظ الشرقية النزول بالحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى الفنى التجارى للعام الدراسى 2022 / 2023 لـ 160 درجة بدلاً من 170 درجة وذلك لإستكمال إحتياجات المدارس من الطلاب المتقدمين وفق القواعد المنظمة للقبول.