محافظ الإسكندرية: رئيس الوزراء تواصل معنا بعد 10 دقائق من اندلاع الحريق

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن الحريق قد اندلع بمنطقة الألعاب بجوار منطقة المطاعم، مؤكدا أن قوات الحماية المدنية والإسعاف تواجدت فورا بمجرد الإبلاغ عن الحريق، وتمت السيطرة على حريق كارفور الإسكندرية بالكامل بعد ساعة من اشتعاله وتم التعامل معه بسرعة شديدة

وأضاف محافظ الإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" على قناة المحور، إن الاصابات بلغت 4 وهم إصابات بسيطة ولا تذكر بينهم سيدتان، لافتا إلى أن الحريق نتيجة لمولد الكهرباء فوق المبنى والحريق نشب فى المواد البترولية لتشغيل المولد وهى السبب فى خروج هذه الكميات من الدخان الأسود.

وأكد محافظ الإسكندرية أن رئيس الوزراء تواصل معنا بعد 10 دقائق من اندلاع الحريق، وقد تفقد وزير الصحة، موقع الحريق للاطمئنان على الأوضاع بعد السيطرة على الحريق وإخلاء المركز التجارى من المواطنين، مؤكدا على أنه لا يوجد شبهه جنائية فى الحريق مشيرا إلى أن هناك مراجعة كاملة من الحماية الوقائية والأمن الصناعى وسيتم مراجعة خطوط الكهرباء للوقاية من تلك الحرائق.