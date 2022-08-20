محافظ الإسكندرية: جارٍ حصر خسائر حريق كارفور وتحديد سبب اندلاع النيران

الإسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه جارى حصر الخسائر المادية وتحديد سبب اندلاع الحريق بكارفور الإسكندرية، مشيرا إلى أن الحريق قد اندلع بمنطقة الألعاب بجوار منطقة المطاعم، مؤكدا أنه لا يوجد خسائر بشرية.

وانتقل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إلى موقع الحريق بكارفور الإسكندرية، للوقوف على تداعيات الموقف، ووجه جميع الأجهزة والمرافق المعنية وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف بالتدخل الفوري.

وقال محافظ الإسكندرية، إنه تم إخماد الحريق والسيطرة علية وجارى حاليا عمليات التبريد، وأكد وجود سيارات الاسعاف والحماية المدنية ومتابعة الوضع لحظيا مع مدير أمن الإسكندرية، مؤكدا أن هناك حالتى إصابة فقط، وهى إصابات خفيفة، الأولى كسر فى قدم أحد المواطنين أثناء الجرى وآخر حالة اختناق لشخص من الحماية المدنية.

وتفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، موقع حريق كارفور سيتى سنتر للاطمئنان على الأوضاع بعد السيطرة على الحريق وإخلاء المركز التجارى من المواطنين.