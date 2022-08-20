محافظ الإسكندرية: تنفيذ 18 قرار إزالة للتعديات على أراضى الدولة

الإسكندرية جاكلين منير

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد المحافظة بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الدولة في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة ومتابعة التنسيق بين جهات الولاية وبين الجهات المعنية بتنفيذ الحملات، مشيراً إلى أنه خلال اليوم الثامن من المرحلة الأولى من الموجة 20 لإزالة التعديات على أراضي الدولة حيث تم تنفيذ 18 قرارا لإزالة التعديات على أراضي الدولة التابعة لوزارة الموارد المائية والري ترعة علم المرقب وترعة النصر.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ، قامت المهندسة جيهان مسعود بالتنسيق بين جهاز حماية أملاك الدولة ومديرية الأمن وجميع جهات الولاية بالمحافظة ورؤساء الأحياء في تنفيذ قرارات الازالة لجميع التعديات بكل قوة وحزم، كما تابعت السكرتير العام المساعد نتائج الحملات اليومية مشددة على جميع جهات الولاية ورؤساء الاحياء بأهمية المرور على الأراضي التي تم تنفيذ الإزالات بها لعدم السماح للمتعدين بالعودة مرة أخرى.

ومن جانبه؛ أشار المهندس ياسر الفولي، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة؛ إلى أن حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة مستمرة بشكل يومي، وتم إزالة التعديات على الأراضي التابعة لوزارة الموارد المائية في مناطق (ترعة علم المرقب و ترعة النصر) حي العامرية ثان متمثلة في قطع الترعة وعمل مواسير على الترعة وماكينات ري نقالي بالمخالفة للقانون وتم إزالة 720 م طولي وماكينات الري المخالفة.