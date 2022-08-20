محافظ الإسكندرية: تنفيذ خطة لترشيد الكهرباء وحملات مكثفة على المنشآت العامة

الإسكندرية جاكلين منير

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بتنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أى أعمال سرقة للتيار الكهربائى كما وجه سيادته بالتنسيق مع المولات التجارية التى تضم تكييفات مركزية بحيث يتم ضبطها على درجة حرارة 25 فأكثر، وليس أقل من 25، وهو ما سيسهم فى توفير المزيد من الكهرباء.

وذلك في اطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتنفيذ الصيانات الشاملة لأعمدة الإنارة بالطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والجانبية والقرى بجميع الوحدات المحلية، لضمان تشغيلها بالصورة الصحيحة و فى التوقيتات المحددة لها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بهدف تخفيض وترشيد استهلاك الكهرباء بصورة عامة مع المتابعة المستمرة من قبل كافه المسئولين فى جميع المواقع الحكومية.

وفي هذا الصدد قام حي العجمي برئاسة السيد موسي بأعمال ترشيد الكهرباء بالشوارع والميادين والطرق بنسبة 50% حيث تم تشغيل عامود وفصل عامود إضاءة بشارع البيطاش الرئيسى وتستمر اعمال الخطة يوميًا بالتنسيق مع قطاع الاعمال الخارجية بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

ونفذت هدى أبوكليلة أعمال ترشيد الإنارة العامة بشوارع الملك حفني ومنطقة ابو قير وطريق الكورنيش كما أكدت علي الالتزام بترشيد استهلاك الكهرباء بديوان عام الحي، طوال ساعات العمل الرسمية، و الالتزام التام بتخفيف الإنارة عقب انتهاء ساعات العمل، وفقا لطبيعة العمل.

وواصل حي وسط برئاسة عزة سعد اعمال ترشيد استهلاك الكهرباء بالشوارع والميادين والطرق بنسبة 50%؜ حيث، تم فصل عدد 10 اعمدة بطريق الكورنيش بالمنطقة من الشهداء حتى محطة الرمل، وعدد 5 أعمدة بشارع طلعت حرب، و 20 عامود بشارع محرم بك الترام، و 8 أعمدة من فتح الله الرصافة حتى كوبري محرم بك، و 12 عامود بشارع الإسكندراني، و 11 عامود بشارع محسن، و 15 عامود بشارع عرفان، و 8 أعمدة بشارع فؤاد، و13عامود بشارع سليمان يسري، و 8 أعمدة بشارع صلاح الدين، و 11 عامود بشارع حسين فهمي فضلا عن فصل 7 أعمدة بشارع سيزوستريس، و 3 أعمدة بشارع احمد عرابي اتجاه المنشيه، وفصل التيار عن عدد 80عامود بطريق الحرية، و 30 عامود بشارع جواد حسنى.

وكثف حي شرق برئاسة الدكتورة رباب مدني اعمال ترشيد وتخفيض استهلاك الكهرباء حيث تم المرور علي المحلات والمولات شملت 40 مبنى و 120 محل بمنطقة سيدي جابر، وسموحة، وجرين بلازا، وتوقيع العقوبات اللازمة على 7محال مخالفة وتحصيل 8 الاف جنيه غرامات فورية على المخالفين وتم التنبيه على المحال والمطاعم والورش والمولات والأندية ومراكز الشباب ودور العبادة الواقعة بنطاق الحي بضرورة ترشيد الكهرباء وعلى الصعيد ذاته تم رفع كفاءة 11 عامود انارة بطريق الجيش منطقة استانلي و27 عامود انارة بشارع بورسعيد من شارع الدلتا بسبورتنج حتى ش عبداللطيف الصوفاني بسيدي جابر.

وقام حي العامرية ثان برئاسة محارب هيلع أعمال ترشيد استهلاك الإضاءة العامة بالشوارع والميادين والطرق بنسبة 50% كما تم تكثيف الحملات على الأسواق وقطع كافة مصادر الكهرباء غير المرخصة بالشوارع والمحال والأسواق العشوائية والتي من شأنها الإضرار بالطاقة الكهربائية.

وشهد حي العامرية أول برئاسة محمد عبد الله أعمال ترشيد الاستهلاك بأعمدة الإنارة بالشوارع حيث تم ترشيد الاستهلاك بعدد 185 عامود إنارة مطفأ - بمنطقة عبد القادر وعدد 365 عامود إنارة مطفأ بمنطقة العامرية البلد وعدد 355 عامود بمنطقة مرغم وعدد 233 عامود بنقطة النهضة.