محافظ الإسكندرية: إخماد حريق كارفور وجارى التبريد وتوجد حالتا إصابة فقط

الاسكندرية جاكلين منير

انتقل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إلى موقع الحريق بكارفور الإسكندرية، للوقوف على تداعيات الموقف، ويوجه جميع الأجهزة والمرافق المعنية وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف بالتدخل الفوري.

وقال محافظ الإسكندرية، إنه تم إخماد الحريق والسيطرة عليه وجارى حاليا عمليات التبريد، وأكد وجود سيارات الإسعاف والحماية المدنية، مؤكدا أن هناك حالتى إصابة فقط، وهى إصابات خفيفة، الأولى كسر فى قدم أحد المواطنين أثناء الجرى وآخر حالة اختناق لشخص من الحماية المدنية.

وكان اندلع حريق فى كارفور محرم بك بالإسكندرية منذ قليل، واندلعت الأدخنة من منطقة المطاعم، والحماية المدنية تدفع بسيارات إطفاء للسيطرة عليه وجارى السيطرة عليه.

يذكر أن كارفور شهد انقطاع التيار الكهربى مساء أمس لفترات طويلة، ما تسبب في غلق منطقة المطاعم والمحلات بسبب عطل فى الكهرباء التى تغذى المحلات والمطاعم.