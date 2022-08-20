محافظ الأقصر يتفقد أعمال تجميل مدخل مدينة القرنة والمسار السياحى

الأقصر – أحمد مرعى

قاد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، اليوم السبت، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة القرنة، وذلك في إطار متابعة العمل بالمشروعات التنموية بالمحافظة، حيث بدأت جولة المحافظ بتفقد أعمال تجميل مدخل مدينة القرنة بالقرب من كمين الضبعية وصولا الى مدخل المدينة الرئيسي، حيث تتم أعمال التطوير والتجميل للميادين الرئيسية والمسار السياحي.

واستمع المحافظ إلى شرح من رئيس مدينة القرنة عن الأعمال المقرر تنفيذها لتطوير المنطقة وتهذيبها ورفع كفاءة الطرق والمسارات السياحية بالمدينة، وتغيير جدارية واجهة مدخل المدينة وتطوير الميادين وتجديدها بشكل يليق بتاريخ وحضارة الأقصر، ووجه بمراعاة الأبعاد الفنية والهندسية عند القيام بأية أعمال للتطوير والتجديد مع اختيار الألوان التي تتناسب مع الهوية البصرية للمحافظة.

كما تفقد المحافظ طريق قرية البعيرات ووجه مسئولي الري بالمحافظة بسرعة تهذيب ترعة أصفون من خلال دراسة عمل تكاسي أو إقامة أسوار، مع وضع تصميم مناسب لتطوير الطريق استجابة لرغبة الأهالي، كما وجه برصف طريق المجزر الآلي بالقرنة وربطه بالطريق الصحراوي الغربي ومحور شمال الأقصر، وتم تسليم الطريق للشركة المنفذة، وتوجه المحافظ لمنطقة معبد هابو حيث تابع خطة تطوير ورفع كفاءة الطريق باعتباره مدخل حيوي لمنطقة المعبد الأثرية.

واختتم المحافظ جولته بتفقد بدء العمل في مشروع كورنيش مدينة القرنة الجديد وتجميل ميدان المرسي السياحي الذي تم إسناده للجهاز المركزي للتعمير ، حيث تجري أعمال تشجير وتطوير الميدان بشكل جمالي كما تتم أعمال تنفيذ كورنيش البر الغربي الجديد و التي بدأت بتأسيس البنية التحتية لمشروع إنشاء الكورنيش الذي يشمل تطوير أماكن رسو العبارات واللنشات السياحية، وإنشاء ممشى على غرار ممشي أهل مصر بطول يصل لنحو 900 متر، وإقامة متنزهات وحدائق ترفيهية للتريض بمسطح 5 آلاف متر، وإنشاء ساحات انتظار للسيارات، ومسرح مكشوف ومطاعم وكافتيريات ومنطقة ملاهي وأماكن جلوس وبرجولات خشبية، حيث رافق المحافظ في جولته اللواء أحمد جمال رئيس مدينة القرنة، والمهندس أسعد مصطفى مسؤول الجهاز المركزي للتعمير بالمحافظة، ومصطفي جبريل نائب رئيس مدينة القرنة، وعدد من القيادات التنفيذية.



المحافظ يوجه بتغيير جدارية مدخل مدينة القرنة



جولة على كورنيش القرنة قبل تطويره



لقاء المحافظ مع اهالي مدينة القرنة لمتابعة التطوير



متابعة العمل فى تطوير مدينة القرنة



محافظ الأقصر يتفقد تجميل مدخل مدينة القرنة والمسار السياحى