محافظة بورسعيد: نقل صلوات الجنازة إلى مسجد "الكريم" نظراً لأعمال التطوير

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم السبت، عن نقل صلوات الجنازة من مسجد "الكبير المتعال" إلى مسجد "الكريم"، وذلك نظراً لأعمال التطوير بحي الزهور.

وأوضحت المحافظة في بيان لها، أنه تم النقل نظرًا لأعمال الصيانة والتطوير التي يشهدها شارع 23 يوليو بحي الزهور في اتجاه منطقة المقابر، وما يشهده الشارع حاليًا من أعمال حفر وتوسعة، وتواجد عدد كثيف من المعدات.

وأشارت إلي أنه تقرر نقل صلوات الجنازة من مسجد الكبير المتعال إلى مسجد الكريم امتداد شارع كسرى وعبد الهادي الحديدي، وذلك اعتباراً من غد الأحد .