اليوم السابع
Ads
السبت، 20 أغسطس 2022 07:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظة بورسعيد: نقل صلوات الجنازة إلى مسجد "الكريم" نظراً لأعمال التطوير

السبت، 20 أغسطس 2022 06:22 م
محافظة بورسعيد: نقل صلوات الجنازة إلى مسجد "الكريم" نظراً لأعمال التطوير صلاه جنازه-ارشيفية
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم السبت، عن نقل صلوات الجنازة من مسجد "الكبير المتعال" إلى مسجد "الكريم"، وذلك نظراً لأعمال التطوير بحي الزهور.

 

وأوضحت المحافظة في بيان لها، أنه تم النقل نظرًا لأعمال الصيانة والتطوير التي يشهدها شارع 23 يوليو بحي الزهور في اتجاه منطقة المقابر، وما يشهده الشارع حاليًا من أعمال حفر وتوسعة، وتواجد عدد كثيف من المعدات.

 

وأشارت إلي أنه تقرر نقل صلوات الجنازة من مسجد الكبير المتعال إلى مسجد الكريم امتداد شارع كسرى وعبد الهادي الحديدي،  وذلك اعتباراً من غد الأحد .


بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

المقابر

الجنازة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة