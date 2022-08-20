محافظة الأقصر: اختيار 6 مشروعات بيئية مختلفة عن طريق المنصة الإلكترونية

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إطلاق فعاليات المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبناء على ما جاء بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2738 لسنة 2022، بالإطار التنظيمي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات جمهورية مصر العربية، والمتضمنة تشكيل لجنة تحكيم وطنية برئاسة الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية للمؤتمر الدولي للأطراف باتفاقية الأمم المتحدة COP2، وكذلك تشكيل لجنة تنظيمية وطنية برئاسة السفير هشام بدر منسق عام المؤتمرات الدولية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ويكون منسق عام المبادرة.

وقالت محافظة الأقصر، فى بيان صحفى، إنه تقرر تشكيل لجنة فرعية تنفيذية على مستوى محافظة الأقصر برئاسة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وعضوية الجهات المختصة بالمحافظة، لتفعيل وبدء الإعلان عن المبادرة، واختيار (6) مشروعات مختلفة تمثل رؤية المحافظة فيما يختص بالمشروعات الخضراء الذكية، وتسجيلها عن طريق المنصة الإلكترونية الخاصة بتسجيل المشروعات الذكية الخضراء www.sgg.eg، والتي تم تخصيصها من قبل لجنة التحكيم الوطنية السابق الإشارة إليها بقرار رئيس الوزراء، على أن يبدأ ذلك اعتباراً من الأحد الموافق 21 أغسطس الجاري حتى 7 سبتمبر المقبل، وسيتم إطلاق المبادرة لجميع المديريات المختصة والمستثمرين القادرين على دعم وتنفيذ تلك المشروعات، وسيتم نشر الرابط المخصص لتفعيل المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء غدًا الأحد الموافق 21 أغسطس الجارى.