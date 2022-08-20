اليوم السابع
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مجمع البحوث الإسلامية: النبى حث على إعمار الكون والمحافظة على البيئة والمناخ

السبت، 20 أغسطس 2022 04:10 م
مجمع البحوث الإسلامية: النبى حث على إعمار الكون والمحافظة على البيئة والمناخ مجمع البحوث الإسلامية
كتب ــ لؤى على

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أكد مجمع البحوث الإسلامية ان النبي صلى الله عليه وسلم، حث على إعمار الكون والمحافظة على البيئة والمناخ؛ فقال صلى الله عليه وسلم: «إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل»،جاء ذلك ضمن مبادرة المجمع بعنوان "مناخنا حياتنا"، والتي أطلقها المجمع الأسبوع الماضى بحضور وزيرة البيئة. 
 
وكان قد أطلق مجمع البحوث الإسلامية مبادرة مجتمعية بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، والدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف، حيث تمتد المبادرة لكل فئات المجتمع وذلك للتكيف مع المناخ والأوضاع اليومية للناس والأنشطة المنزلية، وذلك استعدادًا لتنظيم COP27 فى مصر من خلال عمل المبادرة لنشر الوعى المناخى لكل  مصرى، بغية الإسهام فى الحد من تأثير المناخ وخلق بيئة مستدامة بيئيًا.
 
وكشف المجمع عن الهدف من المبادرة هو: «تقديم رؤية أزهرية شرعية علمية لمواجهة التغيرات المناخية بطريقة تكاملية تحقق رؤية الدولة واستراتيجيتها الوطنية.

 


مناخنا حياتنا

مجمع البحوث الاسلامية

الازهر الشريف

البيئة



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