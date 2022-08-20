متحدث الصحة: ندرس إنشاء خريطة صحية متكاملة لكل محافظة

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه يتم دراسة إنشاء خريطة صحية متكاملة لكل محافظة، تتضمن المنشآت الصحية والخدمات المقدمة بها، والقوى البشرية العاملة، وتحديد التخصصات الطبية بناءً على احتياجات المرضى بكل محافظة، بما يساهم في توفير جميع الخدمات الطبية التي يحتاجها المواطن داخل محافظته.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وجه بسرعة انتهاء لجنة الدلائل الإرشادية من أعمالها وفق المعايير العالمية، لتوحيد الدليل الاسترشادي لتشخيص الحالات المرضية، وبروتوكولات العلاج بجميع المستشفيات.

وتابع عبد الغفار فى تصريحات له، أن الخريطة الصحية ستتضمن كافة الاحتياجات والأماكن التى تحتاج إلى دعم صحى، وتابع: خلال المرحلة المقبلة سيكون هناك تعاون لإنجازها متضمنة كل الاحتياجات فى القطاع الصحى.