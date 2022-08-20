اليوم السابع
Ads
السبت، 20 أغسطس 2022 06:30 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

متحدث الصحة: ندرس إنشاء خريطة صحية متكاملة لكل محافظة

السبت، 20 أغسطس 2022 06:00 ص
متحدث الصحة: ندرس إنشاء خريطة صحية متكاملة لكل محافظة وزارة الصحة والسكان -أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه يتم دراسة إنشاء خريطة صحية متكاملة لكل محافظة، تتضمن المنشآت الصحية والخدمات المقدمة بها، والقوى البشرية العاملة، وتحديد التخصصات الطبية بناءً على احتياجات المرضى بكل محافظة، بما يساهم في توفير جميع الخدمات الطبية التي يحتاجها المواطن داخل محافظته.
 
وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وجه بسرعة انتهاء لجنة الدلائل الإرشادية من أعمالها وفق المعايير العالمية، لتوحيد الدليل الاسترشادي لتشخيص الحالات المرضية، وبروتوكولات العلاج بجميع المستشفيات.
 
وتابع عبد الغفار فى تصريحات له، أن الخريطة الصحية ستتضمن كافة الاحتياجات والأماكن التى تحتاج إلى دعم صحى، وتابع: خلال المرحلة المقبلة سيكون هناك تعاون لإنجازها متضمنة كل الاحتياجات فى القطاع الصحى.

الصحة

الخريطة الصحية

مصر

الاطباء

الامراض



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة