ما قيمة زيادة الدعم على بطاقات التموين للأسر الأكثر احتياجا؟.. اعرف التفاصيل

كتب مدحت وهبة

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين لصرف السلع التموينية على بطاقة الدعم وعمليات صرف السلع للمواطنين بعد الزيادة التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للأسر الأولى بالرعاية اعتبارا من أول شهر سبتمبر المقبل وسيتم زيادة الدعم التموينى للأسر الأكثر احتياجا بمبالغ تتراوح من 100 جنيه إلى 200 جنيه و300 جنيه طبقًا لعدد الأسر الموجودة على بطاقة الدعم لتوفير الحماية الاجتماعية لهم.

وسيتم صرف زجاجة زيت 800 جرام لكل فرد على بطاقة الدعم وبحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة، وصرف 2 كيلو سكر لكل فرد على بطاقة الدعم وبحد أقصى 8 كيلو سكر للبطاقة الواحدة، وصرف 1 كيلو أرز للبطاقة التى يقل عدد أفرادها عن أربعة و2 كيلو للبطاقة التى يصل عدد أفرادها إلى 4 أفراد فأكثر، كما شمل التوجيه صرف عبوة مكرونة 800 جرام للبطاقة التى يقل عدد أفرادها عن 4 وصرف 2 عبوة 800 جرام مكرونة للبطاقة التى يصل عدد أفرادها إلى 4 أفراد فأكثر، وأن من حق المواطن فى صرف باقى المستحق من الدعم من أصناف قائمة السلع والتى زادت ب 5 سلع جديدة وهى مسلى نباتى( سمنة) ودقيق معبأ ؛وطحينة بيضاء وتونه، ومربى ليصل عدد السلع التى تصرف لمنافذ التوزيع إلى 30 سلعة.

وتتضمن منظومة الصرف، عدم تجاوز إجمالى السلع المشتراة لرصيد الدعم التموينى المقرر، ويسمح للمواطن بصرف حزمة السلع طبقًا لاحتياجاته وفيما لا يتجاوز خمسة جنيهات عن مبلغ الزيادة المقرر للبطاقة، وأن من حق المواطن فى صرف مستحقاتهم التموينية بحد أقصى 4 مرات فى الشهر من المنفذ التموينى كما أن لدى الوزارة لديها مخزون استراتيجى من كافة السلع يتجاوز 6 أشهر.