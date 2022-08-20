لتقوية جهاز المناعة.. اعرف أفضل الفيتامينات لحمايتك من الأمراض

كتبت ميرفت رشاد

تتعرض كل يوم لشيء يمكن أن يجعلك مريضًا، من البكتيريا إلى الفيروسات إلى الفطريات ، العالم مليء بالأشياء التي تسبب الأمراض والالتهابات ، لكن جهاز المناعة لديك يقاوم بشدة كل ثانية من اليوم لحمايتك من المرض، لذا فإن الاهتمام بآلية دفاع الجسم أمر ضروري للبقاء بصحة جيدة، خيارات نمط الحياة مثل الإقلاع عن التدخين ، والحصول على 7-9 ساعات من النوم الجيد كل ليلة ، والحفاظ على وزن صحي ، وتناول نظام غذائي متوازن يشتمل على الفواكه والخضروات ، يبني نظامًا مناعيًا قويًا، لكن يمكن أن تساعد الفيتامينات ، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

كيف يعمل جهاز المناعة؟ الجهاز المناعي له دور حيوي، فهو يحمي جسمك من المواد الضارة والجراثيم والتغيرات الخلوية التي يمكن أن تجعلك مريضًا، ويتكون من أعضاء وخلايا وبروتينات مختلفة، يعمل الجهاز المناعي بسلاسة ، ولا تلاحظ وجوده ولكن إذا توقف عن العمل بشكل صحيح لأنه ضعيف أو لا يستطيع محاربة الجراثيم العدوانية بشكل خاص فقد تمرض، بعض الجراثيم ستجعلك مريضًا فقط في المرة الأولى التي تتلامس معها. وتشمل هذه أمراض الطفولة مثل جدري الماء .



فيتامين سي

هذا أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد في إنتاج خلايا الدم البيضاء، وهناك حاجة لخلايا الدم البيضاء لمحاربة الالتهابات.، عند تناول جرعات مناسبة ، تعتبر مكملات فيتامين C عن طريق الفم آمنة بشكل عام ويمكن أن يتسبب تناول الكثير من فيتامين سي في آثار جانبية ، بما في ذلك:

الغثيان والقيء والإسهال

حرقة من المعدة

تقلصات أو انتفاخ في المعدة

التعب والنعاس ، أو الأرق في بعض الأحيان

صداع الراس

احمرار الجلد

في بعض الأشخاص ، يمكن أن تسبب مكملات فيتامين سي عن طريق الفم حصوات الكلى ، خاصة عند تناولها بجرعات عالية، إن الاستخدام طويل الأمد لمكملات فيتامين ج عن طريق الفم التي تزيد عن 2000 ملليجرام في اليوم يزيد من مخاطر الآثار الجانبية الكبيرة .



الزنك الزنك يساعد في إصلاح الجروح والأنسجة التالفة كما يساعد في إنتاج خلايا الدم البيضاء،وجدت Mayo Clinic أن الزنك آمن نسبيًا ، لكنها تحذر من بعض الآثار الجانبية يمكن أن يسبب:

عسر الهضم

إسهال

صداع الراس

غثيان

التقيؤ

عند تناول الزنك عن طريق الفم لفترة طويلة وبجرعات عالية يمكن أن يسبب نقص النحاس، قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستويات النحاس من مشاكل عصبية ، مثل التنميل والضعف في الذراعين والساقين، تعتبر المعاهد الوطنية للصحة أن 40 مجم من الزنك يوميًا هي الحد الأعلى للجرعة للبالغين و 4 مجم من الزنك يوميًا للرضع دون سن 6 أشهر.