فوز منتخب جامعة المنوفية على القاهرة بثلاثية فى كأس مصر للجامعات

ينظم الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات والمعاهد العليا بالتعاون مع جامعة الإسكندرية والإدارة المركزية للتنمية الرياضية بطولة كأس مصر لكرة القدم خلال الفترة من 19 إلى 25 أغسطس الحالى، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى، والدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية.

تشارك جامعة المنوفية فى البطولة تحت رعاية الدكتور عادل مبارك، رئيس الجامعة، والدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وإشراف عام الدكتور محمد شاهين، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

وتغلب منتخب جامعة المنوفية لكرة القدم على نظيره منتخب جامعة القاهرة بثلاثة أهداف دون مقابل فى افتتاح مواجهات الفريقان بالبطولة المقامة على ملاعب جامعة الإسكندرية والمدينة الشبابية بأبو قير.

سجل ثلاثية الفوز لجامعة المنوفية مصطفى حمدى وهادى إيهاب وعلى ممدوح، كما حصل هادى إيهاب على جائزة أفضل لاعب فى اللقاء من جانب اللجنة المنظمة.

ومن المقرر أن يلتقى فريق جامعة المنوفية مع نظيره فريق منتخب جامعة قناة السويس يوم الأحد ثم يختتم مواجهاته فى الدور الأول بلقاء جامعة الفيوم صباح الاثنين.

ويقود الفريق جهاز فنى مكون من الكابتن ياسر جمال مدير النشاط الرياضى والكابتن معتز صادق، مسئول النشاط، والكابتن وصال القط مديرا فنيا، والكابتن عمار ذو الفقار، مدرب عام، والكابتن على السيد، مشرف على الفريق، والدكتور مصطفى الحراق علاج طبيعى.