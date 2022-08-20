اليوم السابع
Ads
السبت، 20 أغسطس 2022 01:06 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

فرقة الوادى الجديد تحيي ليالى مهرجان صيف بلدنا2 بمصيف بلطيم.. صور

السبت، 20 أغسطس 2022 12:52 ص
فرقة الوادى الجديد تحيي ليالى مهرجان صيف بلدنا2 بمصيف بلطيم.. صور عروض فرقة الوادي الجديد للفنون الشعبية
كفر الشيخ - محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحيت فرقة الوادى الجديد للفنون الشعبية، إحدى ليالى مهرجان صيف بلدنا 2، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بقيادة الفنان محمد عبد الله والفنان سمير معوض حيث قدمت الفرقة مجموعة من التابلوهات والرقصات والعروض منها رقصة الخزام، رقصة البلح، رقصة المقرونة، التنورة ، الفنان حسن ناجى.

 

وتقام هذه الليالى المميزة تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى، وزير الثقافة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وبتوجيهات المخرج هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ورئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافى، وأمل عبدالله، والدكتورة جاكلين بشرى، وكيل وزارة الثقافة بكفر الشيخ، وبحضور مروة محمود مدير بيت ثقافة بلطيم، و على العشري، وتقوى عطية مسئولا المتابعة بالفرع.

 

اقبال كبير من الجماهير
اقبال كبير من الجماهير

 

الحضور من الجمهور
الحضور من الجمهور

 

جانب من الحضور في ليالي المصيف
جانب من الحضور في ليالي المصيف

 

جانب من الحضور_1
جانب من الحضور_1

 

جانب من العروض
جانب من العروض

 

عروض فرقة الوادي الجديد للفنون الشعبية
عروض فرقة الوادي الجديد للفنون الشعبية

 

عروض فرقة الوادي الجديد
عروض فرقة الوادي الجديد

 

فرقة الوادي الجديد
فرقة الوادي الجديد

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

مهرجان

صيف بلدنا

مصيف بلطيم

وزارة الثقافة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة