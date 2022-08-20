فرقة الوادى الجديد تحيي ليالى مهرجان صيف بلدنا2 بمصيف بلطيم.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

أحيت فرقة الوادى الجديد للفنون الشعبية، إحدى ليالى مهرجان صيف بلدنا 2، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بقيادة الفنان محمد عبد الله والفنان سمير معوض حيث قدمت الفرقة مجموعة من التابلوهات والرقصات والعروض منها رقصة الخزام، رقصة البلح، رقصة المقرونة، التنورة ، الفنان حسن ناجى.

وتقام هذه الليالى المميزة تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى، وزير الثقافة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وبتوجيهات المخرج هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ورئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافى، وأمل عبدالله، والدكتورة جاكلين بشرى، وكيل وزارة الثقافة بكفر الشيخ، وبحضور مروة محمود مدير بيت ثقافة بلطيم، و على العشري، وتقوى عطية مسئولا المتابعة بالفرع.



اقبال كبير من الجماهير



الحضور من الجمهور



جانب من الحضور في ليالي المصيف



جانب من الحضور_1



جانب من العروض



عروض فرقة الوادي الجديد للفنون الشعبية



عروض فرقة الوادي الجديد