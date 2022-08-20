غلق 4 محلات مخالفة والتصدي لـ 3 حالات بناء مخالف بالمنتزه شرق الإسكندرية.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

شن حى المنتزه أول شرق الإسكندرية، حملات مكبرة لإزالة الإشغالات وغلق المحال في الموعد المحدد، وذلك وفق تعليمات اللواء محمد عبدالله سحلول علي مواصلة الحملات والتي تستهدف إزالة كافة اشكال التعديات وتطبيق الالتزام بغلق المنشٱت في الموعد المحدد.

وبهذا الصدد تم الدفع بحملة تمشيطية انتشرت بشوارع محمد نبيل حمدي خليل حمادة وخالد بن الوليد ، وأسفرت عن التحفظ على نحو 40 من المضبوطات وغلق 4 محلات تجارية لمخالفتها قرارات الغلق

يأتي ذلك بجهود لمواصلة من الاجهزه التنفيذيه بالحي اداره اشغال الطريق و إدارة الرصد البيئي ووحدة الازالة الفورية ورخص المحلات بالتعاون مع شرطة المرافق

من جهة أخرى ، تابع اللواء محمد عبدالله سحلول أعمال وحده الإزالة الفورية بقيادة عادل أحمد ،حيث تم إيقاف أعمال بناء مخالف بالعقار رقم 28 شارع محمود صدقي ،و التحفظ على أدوات البناء صاروخ وهيلتي.

كما توجهت حملة الإزالة الفورية الي إزالة سور مخالف بشارع احمد عبد الوهاب وفتح الطريق أمام المارة والمركبات، بالإضافة إلى إيقاف تركيب مصعد بالمخالفة والتحفظ على باب المصعد وعدد 2 حديد قنطره.