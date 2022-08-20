غرق طفل سقط فى بركة مياه أثناء اللعب بجوارها بالمحلة

الغربية – عادل ضرة

لقى طفل يبلغ من العمر عامين حتفه غرقا فى بركة مياه ملاصقة لمنزله بعزبة بربر التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، أثناء اللهو بجوارها، وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى المحلة العام.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد محمد حوام مأمور مركز المحلة بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى المحلة العام بوصول طفل يبلغ من العمر عامين جثة هامدة.

وبالفحص تبين أثناء لهو الطفل بجوار بركة مياه ملاصقة لمنزله سقط بها ولقي حتفه غرقا، وتم انتشال جثته ونقلها للمستشفى، تحرر محضر بالواقعة، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثمان.