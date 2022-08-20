اليوم السابع
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عمرها 81 سنة.. القبض على سيدة دنماركية لتهريبها كمية مخدرات كبيرة عبر بولندا

السبت، 20 أغسطس 2022 11:37 ص
عمرها 81 سنة.. القبض على سيدة دنماركية لتهريبها كمية مخدرات كبيرة عبر بولندا المخدرات المنضبطة
كتبت: شيماء عبد المنعم

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ألقت السلطات البولندية، القبض على سيدة دنماركية تبلغ من العمر 81 عاما، للاشتباه في حيازتها كميات كبيرة من المخدرات، وحسب ما نشره موقع وكالة "أسوشيتد برس"، نقلًا عن مسؤولين بولنديين، فإن السيدة كانت تسافر من إفريقيا إلى كندا، عبر مطار العاصمة البولندية.

وأضافوا أن ضباط الجمارك فى مطار وارسو فريدريك شوبان، فى العاصمة البولندية، قرروا تفتيش حقائب السيدة الطاعنة فى السن، عند توقفها فى المطار بسبب سلوكها المثير للشبهة، وحينها اكتشفوا أن إحدى الحقائب تحتوى على 5 كيلوجرامات من الهيروين، والتي تبلغ قيمتها أكثر من نصف مليون دولار أمريكى، وكانت المخدرات مخبأة أسفل أرضية وهمية فى الحقيبة.

المخدرات المضبوطة مع السيدة الدنماركية
المخدرات المضبوطة مع السيدة الدنماركية

ونفت السيدة - التى كانت قادمة من مالاوى - أى صلة لها بالمخدرات، وقالت إن "أفراد عائلتها منحوها الحقيبة مع الهدايا لكى توصلها إلى أقاربهم فى كندا" - وذلك وفق مكتب المدعى العام فى وارسو – فيما أمرت السلطات بإيقافها لمدة 3 أشهر، فيما فتح مدعون عامون تحقيقا فى الحادث، ووفقا للقانون البولندى، فإن هذه المرأة ستواجه حكما بالسجن يصل إلى 15 سنة، فى حال إدانتها فى جريمة الحيازة غير القانونية لمواد مخدرة.


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