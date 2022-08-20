اليوم السابع
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عضو القطاع الطبى بحياة كريمة: 168 ألف مستفيد من مايو حتى 30 يوليو الماضى

السبت، 20 أغسطس 2022 06:31 م
عضو القطاع الطبى بحياة كريمة: 168 ألف مستفيد من مايو حتى 30 يوليو الماضى جانب من القوافل
كتب الأمير نصرى

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قالت الدكتورة سمر سعد، عضو المكتب المركزى للقطاع الطبى بمؤسسة حياة كريمة، إن إسهامات القطاع الطبى بالمؤسسة عديدة حيث بدأ عمل القطاع فى فبراير من العام الجارى، لتوجيه جميع الجهود بالمؤسسة وتقديم الخدمات لكل الفئات الأكثر احتياجا وخاصة قرى حياة كريمة.

 

وأضافت الدكتورة سمر سعد خلال برنامج "المبادرة" على قناة "إكسترا نيوز"، أن القطاع يعتبر نموذج يحتذى به لتقديم أفضل الخدمات الطبية بقرى المحافظات، كما يتم عمل قوافل بيطرية، كما تتم الاستجابة السريعة لجميع المرضى، موضحة أنه لدينا مجلس استشارى من أكفأ الأطباء ويتم عرض الحالات عليه.

 

وأوضحت أنه يوجد بالقوافل عيادات ومعامل تحاليل وصرف العلاج بالمجان، مؤكدة أنه يتم تنظيم القوافل بالتعاون مع وزارة الصحة وتحديد الأماكن التى تفتقر للمراكز الطبية.

 

وأكدت أن عدد المستفيدين من القوافل الطبية منذ فبراير لمايو 2022 وصل لـ 53 ألف مستفيد، ولكن عدد المستفيدين من مايو حتى 30 يوليو 168 ألف.

 


حياة كريمه

مبادرة حياة كريمه

القطاع الطبى

وزارة الصحه



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