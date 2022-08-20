عاطل يكشف مصدر حصوله على الحشيش بعد سقوطه فى كمين بالعجوزة

كتب بهجت أبو ضيف

كشف عاطل سقط في قبضبة رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، وبحوزته كمية من من مخدر الحشيش بمنطقة العجوزة، عن هوية عاطل تحصل منه على المواد المخدرة، وأكد لرجال المباحث أن دوره يتمثل في ترويج المواد المخدرة بين عملائه بمنطقة أرض اللواء، وعدة مناطق أخرى في الجيزة.

واعترف المتهم بأنه يتواصل مع عملائه هاتفيا، ويستخدم دراجة بخارية في ترويج المضبوطات، مشيرا إلى أنه يخزنها بمسكنه، تمهيدا لتوزيعها بين زبائنه.

وسقط المتهم في كمين أعد له، بعد أن توصلت تحريات المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، إلى تورطه في حيازة مواد مخدرة، والاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة للقبض عليه، تم رصد تحركاته في الأماكن التي يتردد عليها، وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وهاتف محمول ومبلغ مالي.

اعترف المتهم أمام العقيد مصطفى خليل مفتش مباحث شمال الجيزة، بالاتجار بالمواد المخدرة، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيئ يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.