عادل الغضبان: مول الملابس المستعملة سيعيد لبورسعيد مكانتها التجارية.. صور

بورسعيد - محمد عزام

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، خلال جولته الميدانية، لمتابعة الموقف التنفيذي في إنشاء مول الملابس المستعملة الجديد بحي العرب، عن وصول العمل لمراحل متقدمة في إنشاء المول، وجاري الإنتهاء من كافة الأعمال فى أقرب وقت.

واستمع محافظ بورسعيد، لمقترح المدة الزمنية المحددة لافتتاح وتشغيل مول الملابس المستعملة، والذي يعد أحدث مول تجاري بحي العرب، رافقه خلالها المسئولين عن أعمال إنشاء المول، ووليد الدعدع رئيس حي العرب.

وأكد محافظ بورسعيد، أن مول الملابس المستعملة الجديد، يعد طفرة حقيقية في مجال إقامة مولات حضارية على أعلى مستوى ببورسعيد، خاصة في مجال الملابس المستعملة، موضحاً أن منطقة مجمع الأسواق سيصبح ملتقى للزائرين من جميع المحافظات.

واستمع المحافظ لشرح تفصيلي حول نسب التنفيذ الحالية والمدة الزمنية المقررة للانتهاء من تنفيذ المشروع، ولفت المحافظ إلى أن الأعمال الجارية فى إنشاء أحدث مول تجاري لتجارة الملابس المستعملة قد قاربت على الإنتهاء، مشيدا بمستوى تصميم المول الجديد، والذي سيصبح داون تاون مدينة بورسعيد ويجذب آلاف الزائرين، قائلا : إن المول سيحقق جذب تجاري وسياحي غير مسبوق بالمنطقة، ويساهم في عودة بورسعيد لمكانتها الرائدة تجاريا.

وأشار إلي أن المول مصمم على أحدث طراز ويضاهي كبرى المولات التجارية وسيكون منطقة جذب سياحي ومزارا لزوار المدينة وأبنائها بما يضمه من وسائل ترفيه وتوفير الراحة للزائرين، فضلا عن أن المنطقة المحيطة بالمول تشهد أسواق عملاقة وأعمال تطوير غير مسبوقة في الطرق و المحاور.