ضبط 65 حالة إشغال متنوع ورفع 30 طن مخلفات وسط الإسكندرية.. صور

الاسكندرية جاكلين منير

شن حى وسط الإسكندرية، حملات مكبرة وفقا لتكليفات عزة سعد رئيس حي وسط بمواصلة حملات إزالة الإشغالات، واستمرارا في اتخاذ الإجراءات اللازمة والحاسمة لضبط الشارع، حيث تم الدفع بحملتين لإزالة الإشغالات من شوارع الحي.

وقاد الحملتين أيمن الحلو مدير إدارة إشغال الطريق، وجابت شوارع: المحور، طريق الجيش، كلية الطب قيصر ،السكر والبخت ، سعد زغلول، صفية زغلول ، المينا الشرقية، ميدان سعد زغلول، وجلال الدسوقي، وأسفرت عن رفع 65 حالة إشغال متنوع، وتم إيداعهم بديوان عام المحافظة.

من جهة أخرى قامت الأجهزة التنفيذية، برفع 30 طن مخلفات متنوعة من شوارع حي وسط، ودهان البردورات بمحيط الاستاد، حيث قامت إدارة النظافة بحي وسط برفع مخلفات متنوعة ومخلفات أشجار من داخل استاد الإسكندرية الرياضي، ومخلفات وأشجار من أمام ساعة الزهور باب شرقي، ومن داخل وخارج كنيسة ومدرسة الميردي ديو وابور المياه، بإجمالي 30 طنا.

كما قامت الإدارة في سياق متصل بالانتهاء من أعمال دهان البردورات أمام الاستاد، سيدي الزهري، أمام السفارة الكويتية، شارع باتريس لومومبا.

يأتي ذلك في إطار استمرار الجهود المبذولة للارتقاء بالمستوى الحضاري و مستوى النظافة بشوارع الحى .



حملات النظافة



حملات حى وسط