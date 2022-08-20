ضبط 4 أشخاص بينهم طالب مصاب بكسر فى الجمجمة بسبب خلاف على أرض زراعية بسوهاج

سوهاج ـ محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من السيطرة على مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، نتج عنها إصابة طالب بكسر بعظام الجمجمة، وتم ضبط المشاركين فيها، ونقل الصاب للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج، وتم تعين الخدمات الأمنية اللازمة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين بدائرة المركز بسبب خلافات الجيرة بالأرض الزراعية، وتمت السيطرة عليها، وضبط 4 من المشاركين فيها أحدهم مصاب بإصابة بالغة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمد فريد رئيس فرع بحث الشرق والمقدم المزمل نافع رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بوجود مشاجرة ومصاب دائرة المركز، حيث تبين أنها بين كل من " طرف أول " محمدين أ أ 53 سنة عامل و"هشام ع أ" 36 سنة مزارع.

وبين " طرف ثان " أحمد ع ع 20 سنة طالب مصاباً " باشتباه شرخ بعظام الجمجمة " وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي وشقيقه هشام ع ع 26 سنة عامل، والطرفان يقيمان دائرة المركز، وتم ضبط طرفـي المشاجرة، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالضرب وإحداث إصابة الأول من الطرف الثاني بسبب خلافات الجيرة بأرضهما الزراعية، تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.