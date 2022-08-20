ضبط 3 أطنان و720 كجم أغذية فاسدة وتحرير 589 محضرًا بالغربية

الغربية عادل ضرة

تمكنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، بالتعاون مع مباحث التموين، من ضبط أغذية فاسدة قبل بيعها للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة.

وقال الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، فى بيان له أن المديرية شنت حملات تفتيشيه متتالية على المحلات التجارية بالأسواق بقرى ومراكز المحافظة أسفرت الحملة عن ضبط 3 طن و720 كيلو جرام أغذية متنوعة، متغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وجرى تحريزها والتحفظ عليها، وتحرير 589 محضرا وعدم وجود شهادات صحية بمنشآت تطرح مواد غذائية وإحالتها لجهات التحقيق.

كما تمكنت الحملة من خلال مراقبى تفتيش الأغذية بالمديرية، من تفتيش عدة محلات تجارية وتم ضبط الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى وفاسدة داخل هذه المحلات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى سياق آخر، أشاد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بجهود الوحدات المحلية فى مركز ومدينة السنطة فى تجميل مداخل المدن والقرى إلى جانب تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بشكل دورى من الطرق الرئيسية والفرعية، وذلك تحت إشراف المهندسة منى صالح رئيس المدينة.

وقام عمال قسم النظافة بأعمال الكنس ورفع المخلفات من (الوحدة المحلية بشبرا قاص، الوحدة المحلية بالجعفرية، قرية اشناواى، الوحدة المحلية بالجميزة، الوحدة المحلية بمسهلة، كما تم مسح طريق الجعفرية، مصرف سمتاى، مدخل شبرابلوله، إلى جانب مسح طبانات طريق 74 ميت يزيد كفر ششتا مرورا بعزبة البحر وريق كفر ششتا حتى حدود وحدة الجميزة.

وفى ذات السياق تمت أعمال النظافة والتجميل اليومية فى (قرية بلاى، طريق 9 من السنطة حتى حدود الوحدة مع كفر قرطام، الطريق السريع بالسنطة، ميدان الأسون بوحدة كفر كلا الباب، طريق 26 جنابية القرشية، طريق بلكيم بداية من نفق السنطة وحتى نهاية عزبه حسام طريق بين كفر خزاعل والمنشأة الجديدة).

وفى سياق آخر، تم قص وتقليم الأشجار ودهان البلدورات، وإضفاء الشكل الجمالى والحضارى بمدخل مركز ومدينة السنطة، كما قام عمال قسم الإنارة بصيانة أعمدة الإنارة على طريق كفر كلا الباب بالوحدة المحلية للجعفرية والوحدة المحلية بالجميزة.