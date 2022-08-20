اليوم السابع
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ضبط 17 طن زيت طعام وطحينة وعسل ومنظفات مجهولة المصدر خلال حملة بالقليوبية

السبت، 20 أغسطس 2022 02:16 م
ضبط 17 طن زيت طعام وطحينة وعسل ومنظفات مجهولة المصدر خلال حملة بالقليوبية زيت - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع، والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع، خاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتى تضر بالبيئة، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من القضايا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط 5 أطنان من زيت الطعام مجهول المصدر، و10 أطنان مواد غذائية "طحينة وعسل أسود وفول مدشوش وملح طعام"، مجهولين المصدر وبدون بيانات وبها تغير بالخواص الطبيعية، وذلك بحوزة المدير المسؤول عن سرجة بدون ترخيص أو سجل تجاري لتعبئة زيت طعام وطحينة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، لتحقيق مكاسب غير مشروعة وإدخال الغش والتدليس على المواطنين.

 

كما أسفرت الحملة عن ضبط 2 طن منظف صناعي عالى الرغوة مجهول المصدر وبدون فواتير وغير مطابق للمواصفات القياسية، بحوزة المسؤول عن مخزن منظفات بدون ترخيص أو سجل صناعي بدائرة مركز شرطة الخانكة، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


امن القليوبية

مديرية أمن القليوبية

تموين القليوبية

مباحث تموين القليوبية

طحينة

زيت طعام

شبين القناطر

الخانكة عسل اسود



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