ضبط عنصر إجرامي بالإسكندرية بحوزته 90 كيلو حشيش

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عنصر إجرامى بالإسكندرية وبحوزته حوالى 90 كيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية من الأقراص المخدرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية قيام (أحد العناصر الإجرامية ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم) بالإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده داخل مخزن "مستأجر" كائن بدائرة القسم ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت حوالى 90 كيلو جرام - 2000 قرص مخدر – 2 هاتف محمول - مبلغ مالى) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للإتصال بعملائه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.