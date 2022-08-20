"صحة الغربية" تنظم حملة تجريع جماعى لسكان البؤر الأكثر إصابة بالبلهارسيا

الغربية عادل ضرة

نفذت مديرية الصحة بالغربية، حملة تجريع جماعى لسكان البؤر ذات نسب الانتشار العالية بقرى ومراكز المحافظة، وذلك فى إطار خطة وزارة الصحة للقضاء على البلهارسيا بحلول عام 2024 وتنفيذاً لاستراتيجية الإدارة المركزية لمكافحة الأمراض المتوطنة بوزارة الصحة.

وقال الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية فى بيان له، إن فعاليات الحملة فى 11 بؤرة فى المحافظة تتمثل فى قرية سحيم مركز السنطة وقرى أبو صير، بنا أبو صير، بهبيت الحجارة، الناوية، كفر الثعبانية، كفر حسان، الناصرية مركز سمنود.

وتم تجريع 21835 مواطنا فى الفئة العمرية من 4 - 65 سنة باستخدام 69034 قرصا من عقار البرازيكوانتل (العقار آمن وفعال، يتم تحديد الجرعة طبقا لمقياس الطول، تؤخذ الجرعة بعد تناول وجبة الإفطار) وقد تمت أعمال الحملة بنجاح بنسبة تغطية 97,1% من إجمالى المستهدفين بالتجريع.