اليوم السابع
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شواطئ الإسكندرية ترفع الراية الصفراء.. وتحذيرات من أمواج العجمى (صور)

السبت، 20 أغسطس 2022 12:58 م
شواطئ الإسكندرية ترفع الراية الصفراء.. وتحذيرات من أمواج العجمى (صور) شواطئ العجمى
الإسكندرية - جاكلين منير

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أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم السبت، استقرار حالة البحر فى الشواطئ الشرقية، حيث الأمواج الهادئة ودرجة الحرارة 32 درجة فى العظمى، وأكدت الإدارة رفع الرايات الصفراء للتحذير من الأمواج المرتفعة، خاصة شواطئ العجمى غرب الإسكندرية، وناشدت الإدارة المصطافين بضرورة اتباع تعليمات منقذ الشاطئ، ونزول البحر فى مواعيد تواجد فرق الإنقاذ من 7 صباحا وحتى 7 مساء.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، استمرار إغلاق شاطئ النخيل، ومنع النزول إلى البحر لما يمثله من خطورة شديدة على أرواح المصطافين، وناشدت الزائرين عدم التوجه إليه.

ونظرا للإقبال الكبير على شواطئ الإسكندرية خاصة فى شهر أغسطس، ناشدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف المصطافين، بضرورة الحجز الإلكتروني المسبق على الشواطئ من خلال التطبيق الإلكترونى على المحمول، والتأكد من نسب إشغال الشواطئ قبل التوجه إليها، على أن يصبح الحجز لاغى بعد الساعة 11 ظهرا.

من جانبه؛ أوضح اللواء جمال رشاد وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن عمليات الرقابة ورصد مخالفات مستأجري الشواطئ وعمالهم تتم على مدار اليوم.

واستعدت محافظة الإسكندرية بنحو 61 شاطئا، وهناك عدة فئات لتقسيم شواطئ الإسكندرية، وجاءت أسعار الشواطئ السياحية وعددها 3 شواطئ بسعر دخول 25 جنيها شاملة الحصول على كرسي وشمسية لكل 4 أفراد و استعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 5 جنيه و للشمسية 10 جنيه ،عدا شاطئ شط اسكندرية بنطاق حى العجمى سعر تذكرة الدخول 20 جنيه للفرد.

أما الشواطئ المجانية وعددها 2 شاطئ مجانى، شاطئ المندرة العام ، و شاطئ الانفوشى ، والدخول بها بالبطاقة الشخصية .

أما فئة الشواطئ العامة وعددها 5 شواطئ سعر دخول الفرد بها 5 جنيه فقط.

وجاءت أسعار شواطئ "الخدمة لمن يطلبها" وعددها 29 شاطئا، برسم دخول 10 جنيهات شامل الحصول على كرسي وشمسية لكل 4 أفراد و استعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسي إضافي بقيمة 2 جنيه و للشمسية 3 جنيه، و يسمح للمواطن بدخول الشاطئ بمعداته الشخصية مقابل رسم دخول 2 جنيه للفرد.

وجاءت الشواطئ المميزة وعددها 21 شاطئا، برسم دخول 15 جنيه للفرد شامل الحصول على كرسي وشمسية لكل 4 أفراد و استعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس ، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه و للشمسية 3 جنيه.

امواج هادئة شرقا
امواج هادئة شرقا

 

تحذيرات من شواطئ العجمى
تحذيرات من شواطئ العجمى

 

شاطئ ستانلى
شاطئ ستانلى

 

شواطئ العجمى
شواطئ العجمى

 

شواطئ شرق الاسكندرية_1
شواطئ شرق الاسكندرية
 
شواطئ غرب الاسكندرية
شواطئ غرب الاسكندرية

الاسكندرية

شواطئ الاسكندرية

ارتفاع الامواج

المصيف فى اسكندرية



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