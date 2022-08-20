شرطة التموين تضبط 1631 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1631) قضية تموينية متنوعة من بينهم (440) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار سلع غذائية وغير غذائية ومواد بناء بمضبوطات بلغت ( 4 طن أسمنت - 118,450 طن "مكرونة – دقيق أبيض – أرز أبيض - سكر حر – زيت طعام – ملح طعام – أسمدة – أعلاف " – 320 عبوة سجائر)، وكذا (709) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (17 قضية دقيق مدعم "تصرف – تجميع" – 122 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 125 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 56 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 29 قضية توقف عن الإنتاج - 360 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (10٫950 طن دقيق بلدى مدعم – 100 رغيف) ، وكذا ضبط (19) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (1,020 طن "سكر تموينى مدعم" – 5 طن أسمدة مدعمة – 874 بطاقة ذكية - 80182 لتر مواد بترولية – 2 ماكينة صرف).. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (146٫770 طن – 874 بطاقة ذكية – 80182 لتر مواد بترولية – 320 عبوة سجائر – 2ماكينة صرف- 100 رغيف).. كان أبرزها ضبط (50 طن "أسمدة زراعية") معبأة داخل شكائر بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.

ونجحت الجهود في ضبط (20 طن "أعلاف حيوانية") معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية وضبط (7 طن "سكر حر – مكرونة – زيت طعام") معبأة داخل عبوات بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة وضبط (قائد سيارة حال سيره بمحافظة كفر الشيخ) محملة بكمية قدرها (5,75 طن "دقيق بلدى مدعم") مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم قام المذكور بتجميعه للإتجار به فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة وضبط (60082 لتر مواد بترولية بنزين "92-80 ، سولار" ) تم تجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر .. بحوزة (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات) بمحافظة الجيزة.

وتمكنت الجهود من ضبط (4,19 طن "لحوم مجمدة") بدون مستندات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الإسكندرية وضبط (1,050 طن "لحوم مجمدة – مفروم لحوم") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والقوام ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مفرمة لحوم) بمحافظة الجيزة وضبط (2,9 طن "دقيق أبيض") بدون مستندات "مجهول المصدر" ، ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية "تكتلات"، ويشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخبز سياحى) بمحافظة قنا.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة شركات ومحال قطع غيار السيارات الغير مرخصة لضبط المنتجات مجهولة المصدر والمغشوشة والمقلدة.. عن ضبط (10) قضايا بإجمالى مضبوطات بلغت (35832) قطعة غيار سيارات.. وجاء أبرزها ضبط ( 18000قطعة غيار سيارات مختلفة الأنواع "مجهولة المصدر" مدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة لعدد من العلامات التجارية وغير مطابقة للمواصفات القياسية ) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك شركة لتجارة قطع غيار السيارات ) بمحافظة القاهرة .

كما تم ضبط (14) قضية إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بــ (88,950) طن أقماح محلية.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق.. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (6) قضايا بمضبوطات بلغت (322 قطعة "12 قطعة صوتية – 52 قطعة ضوئية – 258 قطعة ملصق").

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر" .. عن ضبط (32) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (26520) عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.